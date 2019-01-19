親友欠債15萬元　宜蘭卡拉OK店遭開6槍

▲▼宜蘭冬山鄉一卡拉OK因店家親友在外積欠15萬元債務，債主派人上門討不到錢，持道具槍開6槍恐嚇，警方快打部隊到場逮涉案4名男子並移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭暗夜槍響！18日晚冬山鄉一卡拉OK，因店家親友積欠15萬元債務，債主派人上門討不到錢，持道具槍開6槍恐嚇，並毆打被害人及限制行動自由，威逼勾抵雙方積欠之債務等，警方到場逮人，也搜出道具槍1把（型號Zoraki 925型）、道具彈52顆等證物，訊後將涉案4名男子依違反恐嚇、妨害自由、毀損與傷害等罪嫌移送偵辦。

18日20時許，宜蘭冬山鄉一卡拉OK，因店主親友在外欠下15萬債務，債主多次討債未果，4名男子開車到店內討債，但店主不滿男子行徑，當場嗆聲「討錢討到家裡來是什麼意思？」

雙方發生口角後，討債的4名男子中，竟有人直接開6槍警告，現場槍聲大作，附近民眾也被驚動。警方獲報後出動快打部隊，趕抵現場逮人並圍起封線。

「這裡發生什麼事？」有民眾拍下照片PO網，也引起民眾討論，懷疑是否發生命案，附近民眾則說有人開槍，還有網友笑說「快去現場直播湊熱鬧」。

警方表示，快打部隊到場處置時，4名犯嫌原拒不配合盤檢，態度消極、推諉，後被優勢警力迅速壓制其氣焰，並於現場採獲數枚擊發過之道具彈，警方更運用執勤技巧，順利突破4名犯嫌心防，並在犯嫌所駕駛之自小客車起獲涉案之道具槍1把（型號Zoraki 925型）、道具彈52顆等證物。

▲▼警方搜出道具槍1把（型號Zoraki 925型）。（圖／記者游芳男翻攝）