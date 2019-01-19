拿孟子酸蔡英文？　馬英九：樂天者保天下，畏天者保其國

記者賴于榛／台北報導

兩岸關係依然僵持，前總統馬英九19日出席「孔德成先生百年紀念會」，致詞時引用孟子的話，「以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。樂天者保天下，畏天者保其國」，他說，這句話常常在談兩岸關係時引用，真是符合現在兩岸關係現況，但非要推廣論語治天下，而是希望不要忽略古人智慧，還是可以提供治理國家、企業的參考。

馬英九19日出席「孔德成先生百年紀念會」，與會人士還有台北市副市長鄧家基。主辦單位指出，孔德成是孔子第七十七代嫡長孫，曾任國大代表、考試院院長、總統府資政、台大校長，一生都在為儒學奉獻。

致詞時馬英九談到，寮國在1980年代要求各國不得在北太平洋用流刺網捕魚，當時對我國漁民還有日本都是很大的震撼，但其實2300年前，孟子就曾說過，「不違農時，穀不可勝食也；數罟不入洿池，魚鼈不可勝食也；斧斤以時入山林，材木不可勝用也。穀與魚鼈不可勝食，材木不可勝用，是使民養生喪死無憾也。」





馬英九說，孟子還指，「穀與魚鼈不可勝食，材木不可勝用，是使民養生喪死無憾也。養生喪死無憾，王道之始也。」

談到王道之後，馬英九接著再舉孟子告訴齊宣王如何與鄰國交往的方法，「以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。樂天者保天下，畏天者保其國。」

馬英九說，這句話常常在談兩岸關係時引用，真是符合現在兩岸關係現況，但非要推廣論語治天下，而是希望不要忽略古人智慧，還是可以提供治理國家、企業的參考。



另外，馬英九也建議，中央、地方首長，每年928都應該到孔廟去祭孔，他自己，當台北市長時每年都去，當總統只有三次沒去，因為跑去桃園、高雄、台中祭孔，這並非是標新立異，而是希望大家重視儒學孔教。

▲馬英九出席「孔德成先生百年紀念會」。（圖／記者林敬旻攝，下同）