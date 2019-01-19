影／悲情兄弟淪街友！慘遭黑幫夫妻檔凌虐囚禁　冒名貸款250萬

記者邱中岳／台北報導

北市萬華1對兄弟檔街友，因智能障礙又缺乏家人照顧，在龍山寺一帶當街友，但沒想到遭竹聯幫1對黑道夫妻檔鎖定，佯稱要幫2人找工作，但卻將2人薪水都拿走，並利用其身分冒名貸款，更將2兄弟父親遺留的房產也變賣換現。

▲警方循線逮捕涉嫌誘騙囚禁、凌虐毆打街友的5名嫌犯，並在家中起初多本存摺。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方調查，自稱竹聯幫天龍堂的38歲王姓男子涉嫌在龍山寺鎖定街友，再由共犯32歲的歐姓女子、38歲的張姓男子看管，讓張帶著2名兄弟檔外出工作，再由48歲的陳姓男子冒名偽造薪資證明，再由王嫌的妻子拿去辦理貸款。

警方指出，王嫌在萬華龍山寺一帶鎖定3名街友，並佯稱能提供住宿、介紹工作將人帶回，結果卻是將3人囚禁毆打，並帶著3人外出工作還將薪水全部拿走，並用3人身分辦卡盜刷，還用名義買車後再貸款，訊後將5名嫌犯依法送辦。

警方發現，3名街友當中有2人是兄弟檔，因智能障礙又乏人照料，所以淪為街友維生，王嫌將2兄弟騙回後得知2人父親在台中留有2處房產，直接將房子以低價變賣換現金，短短9個月，2兄弟已經背負了250萬的債務。

而2兄弟遭控制9個月後，在2018年6月趁隙逃出，並向警方報案求助，警方經過數月追查後將嫌犯逮捕到案，並將擴大追查是否有其他人受害，而2兄弟也由社會局介入安置。

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