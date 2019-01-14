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16名小學生領餐、睡街頭！　30hr體驗「社會底層生活」

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▲▼小學生露宿街頭30hr，體驗社會底層生活。（圖／陳站長提供）

▲小學生進行「社會底層體驗」。（圖／陳站長提供，下同）

生活中心／台北報導

雙北近日出現16名小學生露宿街頭，原來這是心田優遊學園和人安基金會新北平安站共同規劃「幫街友回家計畫」，透過3天2夜長達30小時的「社會底層體驗」，讓孩子深刻了解社會窮苦人的生活，未來能對街友多一分尊重及同情心。

這群天真懵懂的小學生11日至13日進行街友體驗，最後一站回到萬華區的台北市鄉土教育中心心得分享，紛紛喊著「第一個晚上就睡不著，回到家（室內）真好！」據了解，孩子們除了與街友一同露宿街頭外，更參與舉牌、街賣大誌雜誌等工作，用餐則是回到人安基金會新北平安站。

▲▼小學生露宿街頭30hr，體驗社會底層生活。（圖／陳站長提供）

▲孩子體驗活動全程都有老師跟家長陪同。（圖／陳站長提供）

據了解，這群孩子2年前就與人安基金會新北平安站一起參與服務，為了關懷街友，孩子們付出了相當多的努力，在推廣「幫街友回家計劃」上，透過探訪街友、問卷調查、寫企劃書給企業、協助街友就業等方式，幫助街友產生自我生存力量，找到回家的路。

一名幫忙舉牌的小四學生說，他被路人嫌擋路甚至用異樣眼光看待，心裡覺得相當難受，但聽到廖姓街友告訴他，「這種事很常有，不要理別人，做我們自己的事就好。」讓他心裡收穫很多。另一名幫忙賣雜誌的孩子在分享時哭著說，收穫很多，「被拒絕不代表失敗，只是成功的一個過程。」

▲▼小學生露宿街頭30hr，體驗社會底層生活。（圖／陳站長提供）

▲小學生手寫感謝心得。

13日下午，小學生在永和頂溪捷運站販售大誌雜誌，遭民眾質疑拍照，還引起警方關切，讓他們疑惑問，「我們難道在做不對的事情嗎？」人安基金會新北平安站則說，孩子體驗活動純屬公益，沒有從中牟利或利用童工，全程都有老師跟家長陪同，希望民眾不要誤解。

人安基金會多年來在全台各地踏實耕耘，提供街友、窮苦人服務，包含每日午、晚供餐、臨時夜宿與避寒及定時外展服務，每年農曆年前人安與創世、華山策略聯盟辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，已持續29年，今年全台16場將於1月27日中午同步舉辦，其中台北場在總統府前南北廣場及凱道辦理2200桌，邀請露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭共3萬人參與。

▲▼小學生露宿街頭30hr，體驗社會底層生活。（圖／陳站長提供）

▲小學生給街友一個溫暖的擁抱。

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關鍵字：街友,社會底層體驗,幫街友回家計劃,心田優遊學園,人安基金會

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