菲立普親王才車禍　英國女王被拍到「沒繫安全帶」就上路

▲ 丈夫車禍一天後，英國女王被媒體爆料沒繫安全帶就開車上路。（圖／翻攝自《每日郵報》）

國際中心／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）高齡97歲的丈夫菲立普親王（Prince Philip）17日在開車時坐車翻覆，所幸他被救出後並未受傷，車上另外2人也僅受到輕傷。沒想到丈夫車禍才事隔一天，外媒18日拍到女王在駕車時，竟然沒有繫上安全帶就直接上路，讓外界全都替捏她捏了一把冷汗。

根據《每日郵報》報導，今年92歲的女王昨日被媒體拍到駕駛自己的Range Rover，行經在諾福克郡（Norfolk）的山均漢姆堡（Sandringham Estate）附近的一條公路上。除了開車地點離菲立普親王前一天發生車禍的位置十分接近，只有約1公里的距離外，更令外界緊張的是，看起來神情鎮定的她，竟然沒有繫上安全帶就上路。

依照英國的法律，要是車上裝有安全帶，那麼駕駛必須先繫上後才能出發。這次女王雖然因為安全帶問題，向大眾做出了不良示範，不過她的皇室身分讓她能享有豁免權，即便沒有繫上安全帶，也不會受到民事或刑事訴訟的影響。

據了解，身為女王的伊莉莎白二世不需要駕照就能開車，她在軍隊內學會如何駕駛後，便相當喜愛駕車出遊，就算是與其他人同行，也往往會親自開車。白金漢宮一直認為，女王在私底下也都是相當遵守法律的。





▲ 菲立普親王17日發生車禍。圖為資料照。（圖／路透社）

至於日前發生車禍的菲利普親王，諾福克警方透露，將會針對這起事故做進一步調查，可能將會要求菲利普親王交出駕駛執照，「一切將比照受傷事故處理的標準程序，我們會在調查之後，採取任何適當的行動。」

關於菲利普親王過去到底有沒有參加並且通過了駕駛考試，目前王室發言人還沒有作出回應。

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