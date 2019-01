英97歲菲立普親王發生車禍！自駕休旅車「整輛側翻」玻璃碎一地

▲菲立普親王開車發生車禍。圖為資料照。(圖/路透社)

記者錢玉紘/綜合報導

英國白金漢宮在17日表示,女王伊麗莎白二世高齡97歲的丈夫菲立普親王的座車發生車禍,但幸好沒有受傷,也無須接受其他的治療。外媒報導,菲立普親王的座車整輛側翻,他隨後立即被救出,但似乎受到蠻大的驚嚇,另一輛車上的兩人則受到輕傷。

白金漢宮指出,車禍發生在諾福克郡(Norfolk)的山均漢姆堡(Sandringham Estate)附近。當地時間下午3點左右,菲立普親王開著一輛Range Rover休旅車,準備行駛上A149公路,接著就與另一台KIA汽車發生碰撞,菲立普親王的車子往側邊翻,警方立即趕到現場,據目擊者指,菲立普親王被救出後意識清楚,但明顯因為受到驚嚇而發抖。

諾福克郡警方表示,雙方的駕駛都通過酒測,另一輛車的兩人在車禍後受到輕傷,被送往醫院治療,隨後就出院,菲立普親王則被送往山均漢姆堡接受治療。據了解,英國法律規定,超過70歲的駕駛每3年就必須更新一次駕照,皇室方面則表示,菲立普親王都有按規定更新。

目擊者指出,休旅車翻覆之後玻璃破碎,後來看電視才知道裡面坐的是菲立普親王,對親王毫髮無傷感到很驚訝,畢竟他已經高齡97歲。菲立普親王在2017年8月退休,去年聖誕節之後,他就一直和女王住在山均漢姆堡,有時會出席家庭成員活動,例如去年受注目的皇室婚禮。

