英97歲菲立普親王發生車禍！自駕休旅車「整輛側翻」玻璃碎一地

▲菲立普親王開車發生車禍。圖為資料照。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國白金漢宮在17日表示，女王伊麗莎白二世高齡97歲的丈夫菲立普親王的座車發生車禍，但幸好沒有受傷，也無須接受其他的治療。外媒報導，菲立普親王的座車整輛側翻，他隨後立即被救出，但似乎受到蠻大的驚嚇，另一輛車上的兩人則受到輕傷。

白金漢宮指出，車禍發生在諾福克郡（Norfolk）的山均漢姆堡（Sandringham Estate）附近。當地時間下午3點左右，菲立普親王開著一輛Range Rover休旅車，準備行駛上A149公路，接著就與另一台KIA汽車發生碰撞，菲立普親王的車子往側邊翻，警方立即趕到現場，據目擊者指，菲立普親王被救出後意識清楚，但明顯因為受到驚嚇而發抖。

諾福克郡警方表示，雙方的駕駛都通過酒測，另一輛車的兩人在車禍後受到輕傷，被送往醫院治療，隨後就出院，菲立普親王則被送往山均漢姆堡接受治療。據了解，英國法律規定，超過70歲的駕駛每3年就必須更新一次駕照，皇室方面則表示，菲立普親王都有按規定更新。

目擊者指出，休旅車翻覆之後玻璃破碎，後來看電視才知道裡面坐的是菲立普親王，對親王毫髮無傷感到很驚訝，畢竟他已經高齡97歲。菲立普親王在2017年8月退休，去年聖誕節之後，他就一直和女王住在山均漢姆堡，有時會出席家庭成員活動，例如去年受注目的皇室婚禮。