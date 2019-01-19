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最醜車站參戰！桃園之恥「10年對比照」曝光了　居民傻眼：一樣可怕

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▲▼最醜車站參戰！桃園之恥「10年對比照」曝光了　居民傻眼：一樣可怕。（圖／王浩宇臉書）

▲最醜車站參戰「10年對比照」曝光，居民傻眼。（圖／王浩宇臉書）

生活中心／綜合報導

網友發起「10年挑戰」（#10YearChallenge）在社群媒體爆紅，吸引各式各樣回顧2009和2019年的對比照，綠黨桃園市議員王浩宇也曝光了一張對比照，笑說10年來的中壢車站「有差嗎？」事實上，中壢車站曾被票選為最醜火車站，不少在地人一看10年來車站的對比，氣得怒吼「變得更爛，真是欠罵」、「一樣可怕」。

王浩宇17日在臉書分享桃園中壢車站的10年挑戰對比照，同樣角度拍攝火車站可見大門口幾乎沒有改變，連路樹都幾乎一樣，僅是馬路上多了一排路桿，以及行人通道、臨時接送區，英文字牌改變，其餘包括字牌、建物外觀都一模一樣，連他也不禁笑說「有差嗎？」

▲台鐵中壢車站。（圖／記者賴文萱攝）

▲中壢車站被評為全台最醜、髒、臭。（資料照／記者賴文萱攝）

中壢網友看了痛罵「中壢身為最大的車站之一，真的太髒太糟糕」、「一樣髒一樣臭」、「超亂的」、「1971年啟用仍然髒亂不便，沒有絲毫美感，一路見證過來，真令人悲哀」、「每個車站多現代化、漂亮，反觀中壢站數十年來還是一樣破舊！」笑說「2009年空氣比較好」、「變得更舊了」、「以前的樹更漂亮」、「真的看不出來有改變」。

事實上，中壢車站啟用48年至今，旅客人次每天進出量有5萬7000多人次，歷年來穩居第三名，雖然一直無法超越台北車站和桃園車站，卻被網友一致評選為最醜火車站地一名，「集髒、醜、臭於一身」，人潮龐大、站體卻相當老舊，廁所數少、擁擠髒亂，入口階梯磁磚破損、大廳漏水，還要讓中壢人承受此臭名。

當時立委在立法院質詢，要求交通部改善中壢車站，台鐵局運務處表示，將分為短、中、長期的計畫改善，包含漏水、雨棚破舊等，至於廁所，2018年1月開始動工修繕，半年時間已經煥然一新，小便斗、通風、排水系統都有改善。

▼中壢車站修繕半年，新廁所擺脫臭名。（圖／資料照）

▲「全台最髒的廁所」屎尿味逼人作嘔　中壢車站新廁所模樣曝光。（圖／翻攝自《我是中壢人》臉書）

▲「全台最髒的廁所」屎尿味逼人作嘔　中壢車站新廁所模樣曝光。（圖／翻攝自《我是中壢人》臉書）

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關鍵字：中壢車站,桃園,火車站,中壢,10年挑戰,王浩宇,最醜車站

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