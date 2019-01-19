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社會 社會焦點 保障人權

男誤吃「倒吊子」倒地抽搐30分猝死！恐怖逆生的檳榔炸彈　外觀無法分辨

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社會中心／桃園報導

桃園驚傳猝死意外案，70歲蔣姓老翁14日在友人家中，邊吃檳榔邊聊天，疑似嚼食「檳榔王」，突然神情痛苦，當場抽搐倒地昏迷，緊急送醫後不治，兒子說，父親身體硬朗但有嚼檳榔習慣，檢方決定解剖相驗查明死因。事實上，俗稱倒吊子的檳榔是整串檳榔中逆著長的檳榔，因含有檳榔鹼，屬於神經毒素，不慎服用嚴重可能導致休克喪命。

蔣翁14日下午2時許帶著檳榔騎腳踏車到陳姓友人家中作客，聊天期間，突然露出痛苦猙獰表情，當場抽搐倒地，昏迷不起，嚇得友人上前攙扶，但怎麼呼喊都沒有反應。消防救護人員獲報趕到時，立即給予CPR、AED、LMA，現場建議電擊4次後協助送醫，但院方搶救30分後仍宣告不治，整個過程僅數小時便斷送性命。

▲70歲蔣姓老翁疑似吃到倒吊子檳榔送醫後仍不治。（圖／桃園市消防局提供）

▲蔣姓老翁疑似吃到倒吊子，送醫30分不治。（圖／桃園市消防局提供）

警方勘驗現場，發現死者倒臥地點沒有破壞、打鬥痕跡或其他不尋常情事，排除他殺嫌疑。陳姓友人供稱，當時蔣翁正在邊聊天邊嚼檳榔，看到他疑似吃到倒吊子突然倒地；蔣的兒子也說，爸爸平時身體硬朗，沒有不良病史，生活習慣、交友正常，但有嚼檳榔、抽煙喝酒習慣，檢方決定解剖查明死因。

檳榔業者指出，通常檳榔再產地採收食，農會都會挑選過濾，不會販售倒吊子給民眾，但過去仍有許多誤食死亡案例，2010年1月，曾發生29歲陳姓男子元旦徹夜飲酒狂歡，隔天還幫忙買早餐、檳榔，未料一吃就吃到檳榔王，盜汗驚喊「喔！吃到倒吊子」衝進廁所嘔吐後，痛苦倒地抽筋，甚至昏迷尿失禁，最後送醫不治；2012年9月，38歲的龐玉龍退出職棒後，在台北市經營水果攤，未料竟在攤子前聊天時突然倒地，朋友懷疑就是誤食了檳榔王引發猝死。

檳榔攤也看不出倒吊子！事實上，因為它只有長在枝頭上才看得出不一樣，一般正常的檳榔沿著枝串往下生長，唯獨倒吊子如同「倒立的檳榔」，反過來頭下尾上倒著生；一串檳榔樹200至250科中，最多可能只有4顆，檳榔一離枝，外觀難以辨識，通常採摘時工人就會先摘除。

▲▼「倒吊子」外觀與檳榔無異，易誤食！ 。（圖／東森新聞）

▲倒吊子外觀與檳榔無異，誤食致死案例不斷！（示意圖／東森新聞）

▲▼植物專家楊吉壽。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼植物專家楊吉壽。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲檳榔攤也看不出倒吊子外觀差異。（圖／記者宋德威攝）

倒吊子含有植物鹼（檳榔鹼）是一般檳榔2倍以上，成份特殊，也有稱「土產搖頭丸」，引發的亢奮效果因個人體質而異，有人冒冷汗慢慢代謝，也有人因為引發心律不整，嚴重至休克喪命。

林口長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，植物鹼屬於神經毒素的一種，服用過量會引發心律不整，嚴重導致休克，中毒案例十分罕見，其中就屬倒吊子最多；雖然目前針對植物鹼沒有解毒劑，患者若中毒導致呼吸衰竭、休克，送醫後將插管、施打強心針急救。

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關鍵字：檳榔,檳榔亡,倒吊子,桃園,檳榔鹼,植物鹼

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