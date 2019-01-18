聯邦政府停擺第27天　美國「做功德」公務員近50萬！

▲政府停擺期間，美國海岸防衛隊員無償工作。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦政府停擺進入第27天，越來越多放無薪可領的公務員被召回工作崗位上「做功德」，以免重要機關失能影響民眾生活。根據美媒報導，目前無償工作的政府部門雇員已經超過45萬人，估計未來幾天內就會突破50萬人大關。

綜合美媒報導，在政府關門期間，共有80萬名公務員無法領到薪水，剛開始約有42萬人無償工作，另外38萬人則放無薪假。不過，由於報稅季將至，國稅局已召回3.6萬人返回崗位；聯邦航空總署（FAA）也召回1700名飛航安檢員；農業部也找了2500人回來處理農場貸款事務。

隨著各個部門陸續出現業務需求，無償上班的公務員可能很快就會超過50萬人。由於法律規定政府雇員不能無故缺席，否則將被解聘，因此這些雇員也無法發起罷工，唯一的解法就只能請病假。運輸安全管理局（TSA）採取的就是此種策略。

美國總統川普16日雖然已經簽署「2019政府雇員公平待遇法案」，承諾為來政府恢復正常運作後，將補發薪水給停擺期間無償上班的公務員；不過，部分機構業務外包給民間公司，這些外包商雇員不在法案保障範圍內。

川普堅持要國會撥款50億美元經費，用來興建美墨邊境圍牆，保障邊境安全，因此與把持眾議院的民主黨僵持不下。川普15日曾邀請兩黨人士到白宮共進午餐，但民主黨人無人賞臉出席；16日眾議院核心黨員與川普會談，但民主黨聲明，此行的目的是要政府盡快重啟，雙方才能有進一步對話。