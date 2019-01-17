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SOGO用1千抽7萬元黃金　新光三越大獎機率15%　2019百貨福袋拚了

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▲2019百貨新春福袋 。（圖／各百貨提供）

▲2019百貨新春福袋很有話題 。（圖／各百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節到，百貨也紛紛釋出福袋訊息，北市最受矚目的SOGO台北店與新光三越信義新天地，福袋資訊也正式公開，SOGO在各專櫃推出多款福袋外，還另於樓層加碼推「千元福袋」，最大獎為7萬元的金豬；新光三越信義新天地則打出150個價值超過萬元的贈品福袋，中獎機率高達15％。

SOGO買福袋多重抽
SOGO忠孝館今年針對各樓面，包括化妝品、女裝、男裝、超市等，推出總數破萬個新春福袋，多樣化商品讓民眾搶得到便宜，而部分樓層還有販售限定「千元福袋」，用1,000元購買該福袋除內涵價值千元商品外，還可再抽市價7.3萬元周大福金飾、1萬元商品券、破萬元保養品與香水。

而SOGO表示，只要在初一至初三期間，購買館內福袋商品，可至贈獎處兌換刮刮卡，再抽價值19萬3,000元的11天遊輪雙人行、Apple iPhone XS與GARMIN GPS戶外腕錶。

新光三越信義新天地　萬元大獎15%中獎率
今年新光三越台北信義新天地初一福袋，祭出40萬FESTARIA一克拉鉑金鑽石項鍊當大獎，4店限量1000份，而其中價值萬元以上的福袋，就多達150份，意即中獎率高達15%，萬元福袋獎項包括價值12萬元的ASKO金崁型不鏽鋼門洗衣機、長榮航空亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票，以及DYSON、Apple全系列商品等。

此外福袋僅提供預購，1／18上午10點起使用新光三越APP，進入「skm select選物推薦」專區扣會員點數100點，便能用skm pay支付1,000元，搶先快速預購入袋，免排隊就能抽獎。

▲2019百貨新春福袋 。（圖／各百貨提供）

▲festaria 一克拉鉑金鑽石項鍊，價值40萬元。（圖／各百貨提供）

其他百貨福袋預購活動
京華城福袋從1／21至1／24開放500份網路預購，Living Card或京華卡會員，憑卡號登錄京華城網站認證成功後，於指定日期回館再憑當日單筆消費滿600元發票，持卡+該筆發票+列印或手機拍下認證頁面，便能以現金1,000元購買「福袋抽獎參加券」，最大獎為50萬現金大紅包。

台中大遠百新春福袋從1／25起開放預購，Happy Go卡友憑全館單筆888元消費發票，加2,000元現金即可購買，限量888份，最大獎為市價72,000元的宏佳騰Dory機車。

台中中友百貨限量金豬福袋從1／11開放預購，持中友APP會員行動條碼，於全館當日單筆消費滿3,500元，便可用現金1,680元購買，限量240袋售完為止。獎項包括市價74,800元的KYMCO電動機車、市價67,000元的北歐ASKO獨立洗碗機等，強調內容物價值最低都超過6,888元。

高雄漢神巨蛋與漢神百貨，首度從1／17至2／4開放預購福袋服務，民眾可提前至百貨或是從LINE酷券平台購買回兌，便可獲得抽獎機會，還可能獲得LINE FRIENDS限量商品、展覽票券等贈品。最大獎為65.9萬元HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車。

花蓮遠百從1／17起至2／4開放福袋預購，限量900個，憑當日全館單筆888元發票，便能以1,600元預購，最大獎為價值近70萬元的FORD FOCUS時尚型1.6汽車。

ET快訊
嘉義8歲女童遭折疊桌夾胸身亡　母崩潰請醫救：她沒死

關鍵字：福袋,百貨,SOGO,新光三越,信義新天地

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