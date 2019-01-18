25歲女命理師嫁62歲「真命天子」里長　告贏繼子女討回800萬

▲算命算到自己的真命天子，女命理師向其3名女子要求給付800萬房產。（圖／資料照／記者劉昌松翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

女命理師陳泓仰為一老里長陳文生算命，卻算出老里長竟是她的「真命天子」，2人也因此交往並結婚，但陳文生1年後過世，留下的3名子女對陳泓仰提婚姻無效訴訟，陳女另又提起民事交付贈與訴訟，要求3名子女應給付800萬。台北地方法院判決，陳泓仰勝訴，陳文生的3名子女得全額給付800萬，全案可上訴。

法官認為，陳文生未過世前，不僅答應贈與房產，也立下一保證書，內容大致為「願意於里長退休後1年內購買新屋，以陳泓仰老婆為所有人..若沒履行以等值現金付予。中途死亡立即生效。」家屬一度質疑保證書上的簽名真偽，不過經鑑定後，確認為陳文生的筆跡。

2014年里長選舉，陳文生找上陳泓仰算命，解答能否當選連任的疑慮。陳泓仰自己也沒想到，這一算，竟算出陳男就是她的真命天子，還是60年難得一見的有緣人，2人因此交往，2015年3月進而結婚。

但這樁婚姻不被陳文生的3名元配子女認同，2016年陳文生因病過世，3名子女對陳泓仰提出婚姻無效訴訟，強調父親與陳女的結婚證書上，雖有2名見證人，陳男妹妹和某位鄰長的簽名、用印，但2人事後都否認有授權，法官也在2017年判決婚姻無效。

不過陳泓仰也提起民事交付贈與訴訟，她表示，陳文生尚未過世前，答應過要送給她一棟價值800萬元房產，現人過世了，3名子女應負起給付責任。

3名子女卻認為，有婚姻無效在先，且光結婚見證人就有人說謊，陳女主張的800萬元也疑點重重，況且「父親的錢生前就被陳女花光光」，即便法官判賠，他們也沒錢給付。

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