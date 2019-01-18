　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

25歲女命理師嫁62歲「真命天子」里長　告贏繼子女討回800萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 算命師里長案 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲算命算到自己的真命天子，女命理師向其3名女子要求給付800萬房產。（圖／資料照／記者劉昌松翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

女命理師陳泓仰為一老里長陳文生算命，卻算出老里長竟是她的「真命天子」，2人也因此交往並結婚，但陳文生1年後過世，留下的3名子女對陳泓仰提婚姻無效訴訟，陳女另又提起民事交付贈與訴訟，要求3名子女應給付800萬。台北地方法院判決，陳泓仰勝訴，陳文生的3名子女得全額給付800萬，全案可上訴。

法官認為，陳文生未過世前，不僅答應贈與房產，也立下一保證書，內容大致為「願意於里長退休後1年內購買新屋，以陳泓仰老婆為所有人..若沒履行以等值現金付予。中途死亡立即生效。」家屬一度質疑保證書上的簽名真偽，不過經鑑定後，確認為陳文生的筆跡。

2014年里長選舉，陳文生找上陳泓仰算命，解答能否當選連任的疑慮。陳泓仰自己也沒想到，這一算，竟算出陳男就是她的真命天子，還是60年難得一見的有緣人，2人因此交往，2015年3月進而結婚。

但這樁婚姻不被陳文生的3名元配子女認同，2016年陳文生因病過世，3名子女對陳泓仰提出婚姻無效訴訟，強調父親與陳女的結婚證書上，雖有2名見證人，陳男妹妹和某位鄰長的簽名、用印，但2人事後都否認有授權，法官也在2017年判決婚姻無效。

不過陳泓仰也提起民事交付贈與訴訟，她表示，陳文生尚未過世前，答應過要送給她一棟價值800萬元房產，現人過世了，3名子女應負起給付責任。

3名子女卻認為，有婚姻無效在先，且光結婚見證人就有人說謊，陳女主張的800萬元也疑點重重，況且「父親的錢生前就被陳女花光光」，即便法官判賠，他們也沒錢給付。

【精彩新聞】

詐12億帶癌母老父「盡孝道」獲交保　竟哭窮：保證書換300萬保金

騙扁小子有「腦缺血」　詐騙案聲請停止審判！法官不准

「宅男女神」張景嵐賣面膜挨告求償500萬　勝訴免賠

ET快訊
史上頭一遭！死囚「橡皮圈勒頸」自殺　早點名室友嚇壞
澳洲海灘撿到「3條果凍姊夫」超肥大　神人解答「長知識」
快訊／noovy吉他手Hank宣布退團！突拋震撼彈「原因曝光

關鍵字：命理師,真命天子,有緣人,子女,結婚,交往,證婚人,見證人,婚姻,婚姻無效,房產

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／虐死女童2嫌羈押送看守所　所方安排「大哥同房」防私刑

北市疑砂石車、機車碰撞　女騎士「頭顱破裂」當場亡

迪士尼不來？　韓國瑜不排除引進50億賽道「F1方程式賽車」

邊投票邊開票因為「一份新聞稿」　丁守中律師：法治何在

女兒找不到「通報失蹤」　警臨檢查獲老夫妻：我們在遊山玩

影／為挺韓到旗津觀光！她「右手掌遭電擊」著火飄焦味...嚇到：不敢再去

顧3天猝死！彰化4月大女嬰「全身發紫」亡　托嬰中心拒給監視畫面

影／史上頭一遭！死囚「橡皮圈勒頸」自殺　早點名室友嚇壞

5次酒駕繳罰金難警惕　檢察官改要他入監「坐好坐滿」

保育類綠蠵龜陳屍八里海灘　海巡協助「就地掩埋」

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

邊投票邊開票因為「一份新聞稿」　丁守中律師：法治何在

女兒找不到「通報失蹤」　警臨檢查獲老夫妻：我們在遊山玩

影／為挺韓到旗津觀光！她「右手掌遭電擊」著火飄焦味...嚇到：不敢再去

顧3天猝死！彰化4月大女嬰「全身發紫」亡　托嬰中心拒給監視畫面

影／史上頭一遭！死囚「橡皮圈勒頸」自殺　早點名室友嚇壞

5次酒駕繳罰金難警惕　檢察官改要他入監「坐好坐滿」

保育類綠蠵龜陳屍八里海灘　海巡協助「就地掩埋」

影／應曉薇服務處旁工地爆糾紛　鷹架工遭石材商率6人痛扁跪地

110名保警支援機場防疫　中港澳旅客入境行李將全面安檢

婦發狂救護車上怒Ｋ女救護員判刑　被害人：我心靈已留下陰影

甘肅蘭州爆非洲豬瘟！190頭豬全遭撲殺　陸已有107例

MMO手遊《凱薩》雙平台上線　同步釋出電玩展參展訊息

邊投票邊開票因為「一份新聞稿」　丁守中律師：法治何在

大立光砸18億元取得新廠房　總面積逾萬坪

女團被規定「要有女明星自覺」　接到冰淇淋代言爽翻！

理科太太超短熱褲好辣　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

丁字褲露美臀！基隆「長腿辣妹」本尊神到了　1.3萬人全跪：求別轉身

客運業春節鬆綁「7休1」司機最多可連上9天班　有意新增2條件

女兒找不到「通報失蹤」　警臨檢查獲老夫妻：我們在遊山玩

大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識

社會熱門新聞

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

母逼「三太子割肉還親」！桃園童..

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她..

即／國3凌晨重大車禍！3車追撞..

運將3連擊狠瞪！騎士崩潰：我滿..

弒父死刑犯陳昱安　看守所內輕生..

虐童2嫌送看守所　安排大哥防私..

北市傳砂石車機車碰撞　騎士當場..

虐死1歲童打「流產牌」！堂姊哭..

虐嬰共犯進來了　看守所安排資深..

女大生劈腿和前任上床　正牌男友..

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

虐嬰4人玩民宿騙吃喝　瞎掰「錢..

手機隨洋流北漂　2個月後竟沒壞

更多熱門

相關新聞

不動產買賣和租賃　日本關東關西不一樣

日本不動產一直深受國人喜愛，從東京不動產引起的熱潮，到現在有投資客在全日本搜尋標的物件，最主要的標的還是集中在東京不動產及大阪不動產的身上。喜愛東京不動產的原因不外乎是東京的首都機能，基礎建設完備，交通發達便利，又是全日本的經濟政治中心，2020還有東京奧運等題材；即使目前東京房地產價格已經居高不下，還是有海外投資人一直在東京尋找理想的物件。

允將大心 千萬元買東區3房加平面車位

建商偷情千萬豪宅賠罪　 老婆也外遇拿不回

已婚女奪純情男初夜　上床3次借34萬

12星座男最怕哪種類型的女生？牡羊男不耐抱怨、射手男討厭做作

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

屬「豬」或姓「朱」有好康

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

STUDIO A i8手機不用一萬

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

白家綺結婚3個月「分房睡」！

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面