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柯文哲「強盜說」評蔡英文親美　周偉航：不懂兩岸外交又惹罵

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▲▼韓國儒學團拜訪柯文哲 柯文哲受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲以「強盜說」比喻美中台關係，引起熱議。對此，周偉航表示，柯文哲就是對於兩岸、外交都不懂，又沒管道，看看報紙就大發議論，「除了招來鄉民一頓罵，也沒真正的重要人士在乎。」

柯文哲直指蔡英文政府的親美立場，就像一個強盜去搶銀行，法官問強盜說，難道沒看到旁邊一堆警察，強盜說我只看到錢，「這理論是對的，可是你忘記還有一個中國」。

周偉航18日在臉書直言，「沒發現他喊了一堆話，老共、老美都不想理他嗎？他親共，老共會鳥他嗎？之後要轉親美，老美會鳥他嗎？講說台灣實力要強，他知道現在台灣實力有多強嗎？他知道自己最常掛在嘴邊的兩岸數據其實是錯的嗎？」

周偉航分析，這就是缺人所造成問題，他早就說過柯文哲根本沒辦法選2020總統，「因為柯文哲手邊就沒人力」，沒有一個立刻能打，但現在沒在市府當官的人，「組黨也是一樣，你看現在能打的善類誰會想去他的黨？過了那個時間點，其他陣營重組備戰完成，你就沒有機會了。」

周偉航說，「我是奉勸柯文哲啦，不要有什麼幻覺，先把你那公宅流標率壓下去，開工率拉起來，大家都知道林洲民真正下台的原因是這個，給你面子不想講而已」，柯文哲想選總統，兩岸外交無知、不懂就算了，「但至少該知道對手朱立倫公宅蓋多少吧？」

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關鍵字：柯文哲,強盜說,人渣文本,周偉航,親美

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