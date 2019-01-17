網購族最愛9款人氣辣椒醬買起來　不怕老闆娘忘記加

▲受到新聞事件影響，辣椒醬近期搜尋量大幅成長，其中又以「手工辣椒醬」、「朝天椒辣椒醬」最受歡迎。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

肉圓沒加辣的家暴事件引起網友眾怒，家暴行為不可取，但沒想到事件導火線肉圓店意外爆紅，吸引許多人到店裡朝聖，只為了吃到傳說中的手工辣椒。提到好吃的辣椒醬，除了要帶勁，還要不嗆辣、不死鹹，因此比起一般市售，手工的更受歡迎，只是各有各的獨門配料，哪一罐才對味，得吃了才知道，網購平台、團購網也搜出了9款人氣辣椒醬。

在冷冷冬天裡，吃辣的人相對變多，最近又因為社會事件讓辣椒醬整個大熱賣，Yahoo奇摩購物中心統計近一週銷量較之前成長3成，從消費者挑選喜好來看，當紅辣椒也跟著韓風流行走，因為口味獨特、可以自由搭配其他菜色，使得韓式辣椒粉及辣椒醬很受青睞，一天可賣出近百瓶，業績特別好，而賣最好的TOP 4名單中，韓廚正宗韓國辣椒粉、韓廚韓式辣椒醬就分佔前1、2名。

▲連吃辣椒也瘋韓流，韓式辣椒粉及辣椒醬正當紅。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

台式辣椒醬則以義美朝天辣椒醬最受網友歡迎，Yahoo奇摩購物中心指出，「主要是品牌受民眾信賴，加上用料實在、辣椒非常辣，因此也是網友的心頭好，可說是台式辣椒冠軍」，除了義美朝天辣椒醬，第4名的福忠字號蒜蓉辣椒醬同樣買氣不俗，這兩樣國產台味銷售都有2倍成長。

▲有眷村風味的福忠字號蒜蓉辣椒醬。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

而許多人愛吃麻辣火鍋，就連有時在家煮火鍋也會加辣，吃起來更有勁，麻辣鍋老字號名店寧記採用朝天椒手工精製辣椒大王，擁有獨特四川風味，主打煮湯、炒菜、炒麵時添加一小匙，可呈現不同層次的美味，是東森購物網上買氣不錯的人氣辣椒醬。

蝦皮購物則是大推燕小廚手工辣椒醬，每個月銷量都可以破千，老闆娘遠從重慶嫁來台灣，原本炒製辣醬是要滿足思鄉的胃，想到在朋友間大受好評，之後開始對外銷售，而辣醬的最大特色是加入重慶老家帶來的大紅袍花椒，吃起來香、麻、辣，其中最推薦香辣醬，拌麵或水餃沾醬加一點，根本就是為美味加分。

除了網購市場，近期在團購網最受歡迎的辣椒醬，包括桃園御品香正宗重慶麻辣鍋的極品秘製蒜蓉朝天椒，以及明星光環加持的翊人滷味秘製辣椒，俗又大罐的台灣手工鮮切辣椒則是買氣一直都很旺。愛合購提到，根據站內近3日數據，辣椒醬、辣椒等相關關鍵字搜尋量上升3成3左右，其中又以「手工辣椒醬」、「朝天椒辣椒醬」最受歡迎。

▲每月銷量可破千罐的燕小廚手工辣椒醬。（圖／蝦皮購物提供）

▲光看就很辣的手工鮮切辣椒。（圖／愛合購提供）