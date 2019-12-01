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汐止慈惠宮遭竊　調閱監視器驚見男童攀窗偷法器

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▲臉書汐止集團網友反映當地慈惠宮有男童入侵竊取廟內法器。（圖／翻攝臉書）

▲臉書汐止集團網友反映當地慈惠宮有男童入侵竊取廟內法器。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／新北報導

臉書社團「汐止集團」1日晚間有網友PO文、反映新北市汐止區樟樹二路的慈惠宮遭小偷入侵偷走冰箱內物品及供桌上的神明法器，結果廟方人員調閱竊案發生當晚監視器，結果發現是一名孩童闖入所為，PO文網友研判是小朋友一時好玩晚間闖入廟宇闖禍，希望當地民眾指認、協助歸還廟方器物，不希望小朋友留下前科案底。

▲臉書汐止集團網友反映當地慈惠宮有男童入侵竊取廟內法器。（圖／翻攝臉書）

▲臉書汐止集團網友反映當地慈惠宮有男童入侵竊取廟內法器。（圖／翻攝臉書）

PO文的林姓網友指稱，11月29日晚間約22時30分左右，有一名男童騎腳踏車到樟樹二路的慈惠宮後，攀爬器裝進入慈惠宮內偷東西，廟方發現冰箱內的物品有短少，神明法器也被偷走，希望發文後當地熱心民眾能幫忙指認，「希望不要讓我們報警處理、不要讓小朋友留下案底！」對此汐止警方表示，若廟宇有遭竊意外發生，可洽警方報案展開調查，目前警方已透過管道聯繫廟方人員瞭解案情中。

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