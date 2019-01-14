影／老屁孩騎車夜市蛇行逆向闖紅燈　秘錄器拍到他丟海洛因

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子買毒後返家時遭巡邏警攔檢，他不但不停車還在夜市巷弄裡蛇行竄逃，為了躲避查緝，沿路將買來的4包毒品海洛因丟包，過程中被警員秘錄器拍下，他還狡辯「不是我的，不要誣賴我」，直到警方拿出影片他才坦承，除了對他開出4張罰單外，另依公共危險罪、毒品罪嫌移送法辦。

▲ 周姓男子買毒遇到警方攔查，沿路丟毒躲避查緝 ，警員撿拾他丟棄的毒品。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲ 周姓男子買毒遇到警方攔查，無照騎車，逆向闖紅燈衝入夜市，沿路丟毒躲避查緝 ，最後仍遭警方逮補。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，周姓男子（58歲，毒品、竊盜前科）日前向毒販買了4包毒品海洛因，準備返家時，行經板橋溪崑一街被巡邏警員發現形跡可疑，準備攔檢時，周男不願配合往板林路與大觀路三段逃逸，不顧街上行人及交通號誌，更沿路逆向、闖紅燈，最後騎進樹林區博愛夜市。

攔查員警多次鳴笛示意他停車受檢，但男子不聽警方勸阻，在人來人往的夜市高速蛇行，好幾次差點撞上路人，周男為了躲避查緝，將身上的4包海洛因毒品沿途丟包，丟毒過程都被後方尾隨的員警拍下。

周男最後在夜市車陣中動彈不得遭警攔下，警方拿出沿路拾取的4包毒品，他堅決否認「不是我的，不要誣賴我」，只承認無照駕駛，警員喝斥他「不是你的，是誰的，我都拍下來了，回去驗指紋，我不會無緣無故陷害你」。

警方將他帶回分局並出示秘錄器拍帶，周男這才坦承擔心買毒東窗事發才會騎車逃逸，警方除了開出無照駕駛、闖紅燈、逆向、拒檢，4張罰單外，再依公共危險罪及毒品罪移送法辦。

▲▼ 周姓男子買毒遇到警方攔查，無照騎車，逆向闖紅燈衝入夜市，沿路丟毒躲避查緝 ，最後仍遭警方逮補。（圖／記者陳以昇翻攝）