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韓國瑜挑戰網路霸主　柯文哲急找5網紅合作搶回發言權

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▲▼柯文哲,館長。（圖／截自直播畫面）

▲柯文哲與館長合體。（圖／截自直播畫面）

記者陳家祥／台北報導

「網紅政治」近年意外興起，靠著容易引起話題討論、深入年輕族群等優勢，逐漸成為政治宣傳主流。從台北市長柯文哲到高雄市長韓國瑜，皆是趁著網路而起的最佳範例。由於近來網路聲勢被韓國瑜追過，網紅政治「鼻祖」柯文哲動作頻頻，日前不但二度合體館長，還趁機宣布一連串網紅合作企劃，包含當紅的理科太太、HowFun、千千進食中、老天鵝娛樂、眼球中央電視台等。

柯營坦言，柯文哲的網路聲量近期確實有下滑趨勢，因此希望多與網紅合作搶回話語權，柯也認為這是現代政治人物成功的必備要件。以往的政治人物宣傳多以傳統媒體為主，但議題設定上往往較「硬」，與民眾有距離感，一不注意還會發生失言狀況；反觀網紅合作輕鬆，內容五花八門，且不少網紅本身就有一定的支持群眾，宣傳效果不會比傳統媒體差。

▲▼柯文哲出席居住安全X城市典範2019都會旅宿發展國際論壇。（圖／記者徐斌慎攝）

柯文哲2014年以素人參政之姿，靠著新穎操作手法包裝加上發言貼近民意、沒有太多專業名詞等，吸引大批支持者追隨，更被媒體視為收視率保證整天追著跑。而柯營幕僚也深知柯文哲本身傳播的效果有多好，不比傳統媒體差，因此積極要打造「柯文哲」的自有品牌，活用臉書直播功能，不少政策宣傳不再依賴媒體，透過自身的知名度與人氣就能達到良好的傳播效果。

根據市府規劃，柯文哲2月4日除夕將參加「眼球中央電視台」舉辦的春節聯歡晚會，5日大年初一則會跟「老天鵝娛樂」合作做年菜，過程中會有簡單訪談；初二和「HowFun」合作；初三為「千千進食中」；初四則是「理科太太」。節目都是預錄的內容，並非現場直播。

此次安排在年節期間一改過去「走廟」安排，規劃了多位網紅合作，不難看出韓國瑜在網路上的影響力對柯文哲已造成威脅，讓柯營積極尋求合作，要透過各大網紅的知名度，搶回網路主場的話語權。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,網紅

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