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柯文哲考慮組黨　胡幼偉：他和身邊的人「都會完蛋」

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▲▼柯文哲出席臺北市議會第13屆議員就職餐會,柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

▲柯文哲。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲透露自己在考慮組黨，被解讀為似乎有意參選總統，文化大學新聞系主任胡幼偉17日在臉書表示，如果柯文哲組黨，他的獨特性就不見了，他自己和其他人都會完蛋。

胡幼偉認為，柯一旦組黨，「他的政治價值將立刻歸零！」柯文哲的政治魅力，就在於他不屬於任何政黨，或者可以說，他看起來完全不像典型的政治人物。換言之，他的「非政治性」，正是他的政治魅力來源。

胡幼偉解釋，這跟「兩百塊」、「許純美」當年在演藝圈會紅一陣子，是一樣的道理；有人把素菜館弄得像法國菜餐廳，而不像一般素菜館，一走進去就是滿滿的廟味，也是同樣的原理。

胡幼偉強調，柯文哲要維持個人的獨特魅力，就一定要維持非典型個體戶的狀態才行，「一跟一夥人搞在一起組個黨，他自己會完蛋，因為獨特性不見了；他身邊的人也完蛋了，因為大家不喜歡看到他身邊有人。」胡幼偉認為，「學姊」黃瀞瑩受歡迎，是因為她個人的姿色，本身是獨立的個案，跟柯無關。

胡幼偉提到，柯自己也講過，搞選舉沒有政黨做奧援會很累，所以，問題是他要選總統，非組黨聚攏一批人不可；「但是柯文哲一組黨，他的這塊獨一無二的招牌，也就失去光環了；一組黨，他就變成藍綠之外的另一個黨棍而已了！」

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關鍵字：胡幼偉,柯文哲,台北市長,組黨,2020大選

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