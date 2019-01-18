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柯文哲組黨還不夠！　想選2020總統要靠「這2招」

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▲▼柯文哲出席2018元旦健走 王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲首度鬆口表示「我正在想」組黨，並透露想組的政黨不是一般的政黨，讓外界好奇是否在為2020總統大選鋪路。不過根據規定，柯文哲無論是否組黨，只有2種方法能選2020總統，第一，經過其他政黨推薦，第二，達到約28萬人的連署門檻。

依據《總統副總統選舉罷免法》規定，前一次總統或立委選舉得票超過5%的政黨才能推薦總統候選人，也就是說，即使柯文哲組政黨，也必須透過其他政黨的推薦角逐2020。

回顧2016總統大選，民進黨蔡英文與陳建仁獲得689萬4744票，得票率56.12%；國民黨的朱立倫與王如玄則是381萬3365票，得票率31.04%；親民黨的宋楚瑜與民國黨徐欣瑩也有157萬6861票，得票率12.84%，皆超過5%門檻。

柯文哲現為無黨籍，若他新成立政黨，因沒有政黨無選舉經歷，還是需要靠政黨推薦。如果柯文哲無法獲得上述政黨推薦，僅能透過聯署方式，連署門檻為最近一次立委選舉的選舉人數1.5%以上，約28萬0384人。

此外，登記為總統、副總統候選人時，各組應繳納保證金新臺幣1500萬元，保證金將於公告當選人名單後10日內發還，但得票數不足選舉人總數5%者，不發還保證金。

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關鍵字：柯文哲,2020總統

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