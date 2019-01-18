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柯文哲鬆口想組政黨　「友柯議員」高嘉瑜4字回應

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▲▼高嘉瑜不綁公主頭上節目。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜不綁公主頭上節目。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲16日與網紅「館長」陳之漢直播，過程中鬆口組政黨「正在想」。友柯的北市議員高嘉瑜表示，相信他已經深思熟慮，那就「祝福他了。」

根據《蘋果日報》報導，高嘉瑜表示，柯文哲拋出組黨議題，顯然已經開始備戰2020總統及立委選舉，也表示他經過審慎思考後想好了，那就「祝福他了。」不過她也認為，短期內想要吸引到好人才，讓他們立刻投入立委選舉，會有困難。

高嘉瑜分析，組黨有利有弊，還會面對更多的挑戰，像是成員人氣可能不如柯、政黨的理念有沒有符合「白色力量」的價值，加上柯文哲自己也將面對政黨包袱。

高嘉瑜也說，政黨有很多事務性工作，黨的架構是否能順利立即運作也是要考量的，她認為柯粉的標準比較高，如果組黨人選良莠不齊，對柯也是傷害，不過她相信柯文哲已經深思熟慮。

高嘉瑜已經表態想參選2020立委，不過4年前高嘉瑜雖爭取民進黨提名參選立委，但民進黨禮讓同選區的親民黨北市議員黃珊珊，2020是否會加入柯所組的政黨？高嘉瑜表示，目前沒有這想法，希望留在民進黨內，讓民進黨更好。不過如果未獲民進黨提名，是否加入柯所組的政黨？高嘉瑜先是笑了一下，並說目前想法是「應該不會」。

柯文哲針對想組政黨一事不願多談，面對記者提問皆未正面回應，稱「我說我再想而已啊」、「就想而已啊」、「沒有什麼動機阿，思考是人類的特色」；至於組政黨會不會與藍綠不一樣？柯忍不住說，除了統獨意識形態以外，我實在看不出國民黨跟民進黨有什麼不一樣。

媒體追問，組政黨可以超越藍綠跟藍綠不一樣？柯文哲說，這也是另外思考的題目，「坦白講就我個人看法，除了統獨意識形態以外，我實在看不出國民黨跟民進黨有什麼不一樣」；而是否和九合一選舉屈居劣勢的組織戰有關？柯說，現代網路興起，到底政黨的形式應該長什麼樣子我也再思考。

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