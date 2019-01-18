柯文哲組政黨　柯媽媽：「做市長都被罵翻了」短期內絕不支持

▲柯媽何瑞英。（資料照／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲16日與網紅「館長」陳之漢直播，過程中鬆口組政黨「正在想」，事隔一天受訪時柯文哲僅說，「就想而已啊」、「沒有什麼動機阿，思考是人類的特色」，對此，柯媽何瑞英表示，短期間內她絕不支持，「做台北市長做好做壞都被罵翻了，沒必要組政黨。」

根據《蘋果日報》對於兒子首度鬆口組政黨，何瑞英說，沒有必要組政黨，好好做台北市長就好了，現在無論做好做壞都被罵翻了，實在沒又必要組政黨，柯文哲也沒有經濟能力，要如何組黨？這條路是行不通的。

至於組政黨是否可以超越藍綠？柯文哲16日說，這也是另外思考的題目，「坦白講就我個人看法，除了統獨意識形態以外，我實在看不出國民黨跟民進黨有什麼不一樣」；而是否和九合一選舉屈居劣勢的組織戰有關？柯說，現代網路興起，到底政黨的形式應該長什麼樣子我也再思考。

柯文哲舉例，2000年前人類最早是直接民主，所以蘇格拉底是被雅典人民用投票方式判死刑，那時候是直接民主。可是到17世紀現代國家興起，比方說向美國，還沒有飛機的時代，你從加州到華盛頓開會就算坐火車也快一個禮拜，他不得不使用政黨政治跟間接民主。可是現在又到了網路時代，直接ivoting可以顯現民意，所以老實講，「在這直種網路的時代，到底政黨應該用什麼樣的意義在這個新的時代出現，我也在思考，但我還沒想出答案。」

柯文哲還賣關子，稱不是組一般的政黨，但這都還在想，「有一句話，只有你的想像可以限制住你，基本上我還學者，我還不是政治人物。」