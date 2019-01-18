傳美以竊密對華為「刑事調查」　陸外交部：美製冤假錯案夠多了

▲華春瑩。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

美國司法部近日指控華為「涉嫌竊取商業機密」行為進行刑事調查，就是T-mobile公司2014年與華為的民事糾紛案。大陸外交部發言人華春瑩17日表示，「我們對有報導稱美國聯邦檢察官就有關案件又展開刑事調查的不尋常做法表示關切，特別是對背後的真實意圖表示懷疑。」

「華為與T-mobile之間的糾紛是企業之間的民事糾紛，雙方當事人已經透過法律途徑妥善解決」。她對美國聯邦檢察官就有關案件又展開刑事調查的不尋常做法表示關切，「如果動輒將普通的民事案件擴大化、政治化，並任意動用國家機器對中國企業進行打壓，這不僅不符合自由公平競爭的規則，也違反法治精神。」

▲華為。（圖／CFP）

華春瑩強調，「我願再次重申，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上展開對外經濟合作。我們希望美方為中國企業在美正常經營活動提供公平競爭環境。」

此外，關於美國會一些議員提出法案，希望阻止美國向違反美製裁法令的華為、中興以及其它中國通信公司出口零部件。華春瑩說，「我覺得這幾個參議員的舉動就是美方一些人極端狂妄自大，同時又極端缺乏自信的表現。全世界都對美國千方百計動用國家機器打壓封殺中國高科技公司的真實意圖看得非常清楚。」

她繼續批，「美方的作為不是一個正常國家的正常作為，更不應是作為世界第一強國的正當作為。美國在世界上製造的各種冤假錯案已經夠多了，美方的一些人應該端正心態，適可而止。」