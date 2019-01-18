做得比別人好　任正非：華為的產品讓人不想買都不行

▲任正非在受訪中提及華為的未來規劃。（圖／人民日報）



大陸中心／綜合報導

對於近日這一連串華為所遇到的事件，華為創始人任正非17日表示，其實外面的變化「對我們沒有這麼大的影響，因為我們有信心，我們的產品做得比別人都好，讓別人不想買都不行」；五年後，華為的年銷售收入還會比今（2019）年多出一倍多。

據《人民日報》報導，在約1個半小時中，仁正非針對了女兒孟晚舟、網路安全、5G、國際業務等熱門話題，與媒體進行了深度交流溝通，任正非指出，他希望透過採訪，給社會傳遞一種信心，「其實我們沒有遭遇多大困難，你可能沒參加過我們的內部會議，開會都是群情激昂的。」

「我們不是完全倉促、沒有準備的來應對這個局面」，任正非表示，「我們今天可能要碰到的問題，在十多年前就有預計，我們已經準備了十幾年。」談及下一步的發展，他也回應，今年的收入增長速度可能會放慢，估計增長不會超過20%，但未來五年「我們將大量投入研發費用，做全世界最好的網絡；五年後，年銷售收入可能比今年多一倍多。」

關於網路安全問題，任正非表示，要將信息安全和網路安全區分開來，現在混淆在一起了，華為30多年來在170多個國家、為30多億人提供了網路服務，有良好的安全紀錄。

「把網路安全和隱私保護作為公司的最高綱領」，華為總裁辦2019年時001號電郵講話中指出，即任正非給全體員工的一封信。任正非還強調，「這是永久的要求。」

據了解，華為2018年已和全球領先運營商簽定了26個5G商用合約，1萬多個5G基站已發往世界各地，全球160多個城市、世界500強企業中的211家，都選擇華為作為數字化轉型的夥伴；此外，華為的智能手機出貨量也超過2億台。