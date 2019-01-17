美6個月內2發《中國軍力報告》　人民日報：妄自推測埋軍售伏筆

▲美國軍艦威爾伯號(USS Curtis Wilbur，DDG-54)。（圖／翻攝自America`s Navy網站）

大陸中心／綜合報導

隸屬於美國國防部的國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）於15日發布《中國軍力報告》，這已經是6個月內第二份報告書，內容多描述「中國對台灣的企圖」。大陸央媒《人民日報》海外網指出，這份報告「根本沒有任何現實依據，沒有出處和支撐」，皆是「妄自推測」，且是「為對台軍售，以及美台之間的軍事互動埋下伏筆」。

按照慣例，《中國軍力報告》的發佈時間都集中在年中時段，過去2016年度的報告於5月13日發布，2017年的發佈時間為6月7日，2018年為8月16日。根據《人民日報》報導，北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺表示，這種「非正常時間段的報告發布，是為接下來進一步干涉兩岸關係提出說辭和輿論準備」。

▲「國防情報局」的標誌。（圖／翻攝自DIA官網)

朱松嶺指出，「美方對大陸充滿了冷戰和敵對思維，不停製造陷阱，向世界散步不實言論，這種做法非常荒謬」，大陸一直遵守國際和地區規則的模範，從沒把武器用在耀武揚威，「中國在聯合國維和行動等國際事務中都發揮很大的作用。」

有關報告內容描述「中國對台灣的企圖」，朱松嶺認為，「報告的形成根本沒有任何現實依據，沒有出處和支撐，內容模棱兩可，看起來這麼回事，實則道聽途說，妄自推測」，「美國在為下一步的對台軍售，以及美台之間的軍事互動埋下伏筆」。

▲中國軍艦。（圖／環球網）

「報告刻意誇大大陸方面軍力，暴露了想要製造兩岸軍事恐怖的意圖」，朱松嶺說，「台灣問題是中國的內政，絕對不會讓任何外來勢力進行干涉，中國發展軍力就是為了用和平的方式來解決台灣問題。」

大陸外交部發言人華春瑩16日也在例行記者會上表示，有關美國《中國軍力報告》，不僅內容「罔顧事實，充滿冷戰思維和零和博弈思想」，且「台灣問題是中國內政。正如習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話中指出的，我們願為和平統一創造廣闊空間，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」，希望「美方恪守一個中國政策，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定」。

▼華春瑩。（圖／CFP）