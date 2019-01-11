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非洲飢荒食糧成歐美神奇食物　猴麵包樹產值有望破123億元

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▲▼猴麵包樹果實外型和番薯極為相似。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲猴麵包樹果實外型和番薯極為相似。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

西非的塞內加爾和迦納皆被稱為「猴麵包樹之鄉」，厚實的樹皮能夠用來製作搓繩或織布，樹葉還能夠製藥去火退燒。近年來，它的果實在歐美廣受歡迎，甚至被稱為「超級食物」，藏在硬殼下的果肉富含維他命C、鈣質、鎂，能夠直接食用或磨成粉混入其他食物、飲料中，這股熱潮為塞內加爾農民帶來不少收入。

根據CNN報導，猴麵包樹（Baobab Tree，又稱為猢猻樹）產量高，且在適應環境下容易存活，緩解了許多飢荒問題，而今，這種樹果的商業價值水漲船高，讓當地農民開始積極採集與種植。塞內加爾農民塔羅從15歲開始爬樹摘果，將採集的果實轉賣給經銷商，他說，「以前和經銷商合作相當困難，他們還會擅自定價，我們被迫低價出售，不過現在的經銷商讓我們賺更多了。」

除了果實能夠食用以外，還可以油種子榨油製作成美容用品，雖出口量日益提升，但在氣候變遷與全球銷量攀升的壓力下，專家擔憂這項資源早晚會被掏空，無法永續經營。

樹果的出口情況，2017年成長至450公噸，相比2013的50公噸增加了9倍的需求量，當地產業組織預估，2025年的出口量可能高達5000公噸，產值達4億美元（約新台幣123億元）。

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫Flickr／Amila Tennakoon）▲▼ 。（圖／取自免費圖庫Flickr／Rod Waddington）

▲猴麵包樹果在歐美被稱為「超級食物」，藏在硬殼下的果肉富含維他命C、鈣質、鎂。（圖／取自免費圖庫Flickr／Amila Tennakoon）

猴麵包樹一年結3次果實，需要長時間才能成熟，目前大多是從已有的果樹直接摘取，當地農民決定成立苗圃，以栽種更多小樹，「我們發現因為降雨量的減少，猴麵包樹的結果量也日漸降低。我們希望未來會有足夠的雨量，讓樹能夠結出更多果實。」

在《小王子》故事中，猴麵包樹的種子入侵土地，過度生長的枝幹覆蓋星球，奪走其他生物的生存空間，差點使得B612星球支離破碎；迪士尼動畫電影《獅子王》中，狒狒長老拉飛奇居住的樹也是猴麵包樹，然而，科學家近期發現，這些年齡以百歲起跳的長壽樹種，正因為氣候變遷而部分或完全死亡。

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫Flickr／Amila Tennakoon）▲▼ 。（圖／取自免費圖庫Flickr／Rod Waddington）

▲ 科學家近期發現，這些年齡以百歲起跳的長壽樹種，正因為氣候變遷而部分或完全死亡 。（圖／取自免費圖庫Flickr／Rod Waddington）

巴比什博雅依大學（Universitatea Babeș-Bolyai）的帕魯特博士（Dr. Adrian Patrut）表示，「看到這些有著1000、2000年樹齡，狀態良好的猴麵包樹在數年間突然倒下，實在是相當驚人的事。」他所屬的研究團隊也將這項發現發表在《自然─植物》期刊上，告訴人們，地球正以「前所未有的規模」失去這些樹木。

帕魯特博士的研究團隊相信，這些樹木的死亡並非因為生病，而有可能是受到氣候變遷影響，猴麵包樹無法適應更加炎熱、乾燥的天氣，然而，研究團隊也強調，「我們仍需要更進一步的研究，以支持或推翻這項臆測。」

ET快訊
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關鍵字：非洲,猴麵包樹,貿易,Baobab Tree

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