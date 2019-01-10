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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／超徵怎麼來，又怎麼去？

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▲納稅，納保法，稅務官司，行政函釋。（圖／視覺中國CFP）

▲從2014到2018年超徵稅收累積高達5800億元，這些稅額到底怎麼來、又怎麼去，執政者有必要將資訊公開並清楚說明。（圖／視覺中國CFP）

為呼應蔡總統元旦的談話，行政院提出將超徵稅收補助弱勢、防疫與刺激景氣之方案。事實上，從2014到2017年，每年超徵都在1000億元左右，若加上2018年的預估，累積高達5800億元。面對如此龐大的金額，主政者想著發紅利之餘，恐得想清楚，這些錢到底怎麼來、怎麼去？

所謂超徵，並非法律名詞，而是財政部針對稅收大於預算之用語。至於會有超徵，一個主要原因，即是每年的預算，都是在前一年底由立法院通過，而關於總預算數的決定，除要預估下一年度稅收外，更得考量經濟景氣好壞。凡此皆屬預測，就不可能百分之百精確。

惟這幾年，為何超徵數目可以高達上千億元，實令人無法理解。或可解釋的理由，即是為替人民省荷包或是為提高執行率，致使政府比較保守的短估預算數。但問題是，這幾年，國家總預算不斷升高，早已突破兩兆元，實在看不出有任何短估的跡象。

另一個比較合理的解釋，或在於經濟景氣變好、甚或超乎預期，人民荷包滿滿，自然稅收增加。但觀台灣於2007到2017年，除受到金融海嘯與歐債危機幾個年度的大波動外，經濟成長率大都在2％到3％之間徘徊，比起周遭亞洲國家，並無表現的特別突出。甚且，若加入揮之不去的通貨膨脹之夢魘，如此的經濟成長率早已被吞食，更遑論能解釋每年超徵千億元的稅收了。

如果短估、景氣等，都難解釋為何超徵，實就得面對這些稅額，是否為濫權徵收所致。只是財政部一直堅稱，若以人民稅務案件，於行政法院的敗訴率高達94％來看，違法徵收就只有6％，這絕不是超徵稅收之主因。惟即便撇開行政法院是否為敗訴法院的問題不談，但有多少補稅、繳稅的案件，人民是因害怕查稅或為省訴訟之煩，致被不合法的課徵，肯定是有極大的黑數，卻無被檢驗之可能性。

再來，對超徵5000多億元，既已是事實，但到底用於何處，也一直讓人難以參透。向來的說法是用於還債，但光從去年的國債中觀察，每個國民的負債仍在23萬元左右徘徊，亦無大幅降低的情況。這又不得不讓人懷疑，這筆超徵的金額，是否變成執政者為勝選所為的政策買票之用？更重要的是，這些錢的流向，是否皆符合《憲法》的法律保留原則，實更該成為檢討之對象。

也因此，對於這幾年超徵的稅額，到底怎麼來、又怎麼去，執政者實有必要為完全的資訊公開與清楚的說明，以接受全民的檢視與監督。此外，根據《預算法》第23條，已明確宣示政府收支應保持平衡之原則，同時，依據同法第25條，除法定預算外，不得動用或處分公有財物，若有違反，就應依《民法》無因管理或侵權行為的規定返還人民。而依據《公共債務法》第12條第1項，政府預算每年度本就會編出稅收至少5％來還債，則這筆難以解釋的超收稅額，自不在法定預算之內，當然屬公有財物，就應依法還財於民。

而為避免人民的血汗錢被恣意濫發紅包，實有必要盡速召開法稅改革國是會議，除討論超徵稅收如何依法、立法還財或藏富於所有國民外，更可因此建立國家稅收的基本法律原則，以促使立法者來具體實踐。畢竟，政府不是營利機構，更不該是為選舉而生的機器。（本文轉載自《蘋果日報》）

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

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關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,超徵,還稅於民,法稅改革,行政法院

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