組完政黨選2020？柯文哲：八字還沒一撇

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日與網紅「館長」陳之漢直播，鬆口組政黨一事「正在想」。隔日受訪時，柯文哲避談此事，稱「我說我再想而已啊」、「就想而已啊」、「沒有什麼動機阿，思考是人類的特色」；至於組完政黨後下一步就是選2020？柯笑說，「八字沒有一撇。」

柯文哲17日出席都會旅宿發展國際論壇受訪被問到為什麼考慮要組政黨時，柯文哲說，「我說我再想而已啊」、「就想而已啊」，稱沒有什麼動機，思考是人類的特色；至於過去不願鬆口但如今卻改稱「正在想」，考慮的因素有哪些？科也不願回答，「沒有啊，就正在想。」

媒體追問，組政黨可以超越藍綠跟藍綠不一樣？柯文哲說，這也是另外思考的題目，「坦白講就我個人看法，除了統獨意識形態以外，我實在看不出國民黨跟民進黨有什麼不一樣」；而是否和九合一選舉屈居劣勢的組織戰有關？柯說，現代網路興起，到底政黨的形式應該長什麼樣子我也再思考。

媒體問到，直播過程中館長有意願拱選總統？柯文哲說，坦白講自己也想過，台灣目前的憲政體制誰來當總統效果都很差，「所以為什麼…通常一個做不好我們可以說誰做不好，連續3個都有問題的時候，我們就要開始轉過頭來思考說是不是制度有問題。」

▲柯文哲出席居住安全X城市典範2019都會旅宿發展國際論壇。（圖／記者徐斌慎攝）