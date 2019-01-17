遭疑幫雜誌寫專欄應比照管案彈劾　唐鳳現身留言回應鄉民

▲唐鳳 。（資料照／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

監察院15日通過管中閔兼職的彈劾案，引起政壇正反議論。有網友在批踢踢「政黑板」質疑政委唐鳳幫《商業週刊》寫專欄，要求監委應比照管中閔標準彈劾唐鳳，此篇PO文還釣出唐鳳留言澄清。

網友質疑，唐鳳在任職政委期間，固定為商業週刊寫專欄，而且專欄所談內容皆與唐鳳負責的亞洲矽谷相關業務有關。

網友要求，監委應該比照彈劾管中閔的標準彈劾唐鳳。對此，唐鳳現身留言回應，「我並未領取稿酬，專欄文章皆以 CC BY 授權同時於網站公開。」

►批踢踢原文