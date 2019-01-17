管中閔律師團控監察院前院長投稿無數　秘書打臉「王建煊從未領薪水、稿費」

▲監察院前院長王建煊。（圖／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

台大校長管中閔因在馬政府時期擔任政務官，兼職寫評論遭到監察院彈劾；管中閔律師團16日聲明反駁，並指控監察院前院長王建煊任公職數十年投稿無數，相信社會自有公斷。對此，曾任王建煊秘書的雷顯威投書媒體澄清，「王建煊從未領薪水、稿費」。

管中閔義務律師團發出聲明，管中閔先前在擔任政府公職以前，曾應報刊雜誌邀請，就國內外社會情勢評論投稿，於擔任政府公職後，仍繼續少部分投稿，但並非所投稿件均獲採用。更從未擔任或兼任報刊雜誌任何職務，與報刊雜誌間亦無定期供稿之契約關係。

聲明中還指控，王建煊擔任公職長達數十年、著作等身，各報社論出自其手者不知凡幾，從未聞有何不妥。知識份子在報刊撰文傳遞理念、分析社會局勢，此種文化性、知識性、學術性之活動應予禁止或應予鼓勵，相信社會自有公斷。

雷顯威16日投書媒體打臉管中閔律師團，「王建煊先生擔任監察院長期間，6年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。」且王建煊擔任監察院長期間，容或對時政有所建言，但都公開具名投書，清楚表達個人觀點（可接受公評）。這段期間他從未隱姓埋名，為任何報紙或雜誌撰寫社論與專欄。

雷顯威強調，王建煊先生擔任監察院長期間，曾經將個人文章集結成書出版，所得收入全數捐給社會公益團體（存有單據可供查核）。

▲管中閔遭彈劾。（圖／記者徐斌慎攝）