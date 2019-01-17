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冬天帽T怎麼曬？　網揭「兩支衣架實用妙招」被讚爆！

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室內曬衣服。（圖／記者李佳蓉攝）

▲冬天衣服常常曬不乾。（圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

台灣北部冬天又濕又冷，該如何曬衣服成了棘手問題，尤其是厚重的帽T怎麼曬都曬不乾，現在有一名吳姓網友分享自己晾曬帽T的方法。他表示，冬天時會將帽T整件倒過來曬，讓帽子和袖子部分自然垂下，水分更容易散去；有另名網友也提供了一個妙招，只要2支衣架就能解決這惱人問題。

▲▼冬天曬乾帽T的妙招。（圖／網友提供）

▲冬天曬乾帽T的妙招。（圖／網友提供）

吳姓網友在臉書社團「不塑之客」表示，自己是將帽T倒掛後用夾子夾在衣架上曬，好奇其他人是否有更好的方法。有人就在底下回應，「之前電視有教用兩個衣架」，只要將衣架上下吊掛，一支撐住帽子，另一支則吊曬帽T本身，這樣就能解決帽子部分不易曬乾的問題，也有人提醒「上面的衣架要堅固一點的，不然冬天的厚帽T很重，會讓上衣架變形。」

▲▼冬天曬乾帽T的妙招。（圖／翻攝自Facebook／不塑之客）

▲用兩支衣架就可以把連帽衣物曬乾。（圖／翻攝自Facebook／不塑之客

其他網友也提供了一些自己的撇步，「把帽子拉到隔壁件的衣架用夾子夾住」、「就正常曬呀，但帽子換翻一下，曬2天。」此外，若是在陽台曬衣服還要特別注意和熱水器的距離，「離熱水器遠一點，相信我這消防員，曬衣太近熱水器，危險離你會很近。」

近幾日都是陰雨天氣，有人乾脆直接轉移陣地在「室內」晾衣，但健康知識粉專《駐家醫師》過去曾分享一支影片，內容指出室內曬衣會使空氣濕度提高30%，成為黴菌孢子發育的理想環境，吸入黴菌恐讓其隨著血液跑到全身，人體成為宿主，所以應該避免在室內晾衣服。

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關鍵字：不塑之客,帽T

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