鬆口思考組政黨　柯文哲笑稱發揮想像力：不是組一般政黨

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日與網紅「館長」陳之漢直播，過程中鬆口組政黨「正在想」。事隔一天受訪時柯文哲不願多談，面對記者提問皆未正面回應，稱「我說我再想而已啊」、「就想而已啊」、「沒有什麼動機阿，思考是人類的特色」；至於組政黨會不會與藍綠不一樣？柯忍不住說，除了統獨意識形態以外，我實在看不出國民黨跟民進黨有什麼不一樣。

昨直播被問到選總統議題時，柯文哲說，其實自己意願很低，不要幻想一個人可以改變全世界；柯直言，現在換總統就是換一個人給人家幹譙，「我要想想看」。至於是否有打算組黨？柯笑說不是沒有答案，「是我正在想。」

柯文哲17日出席都會旅宿發展國際論壇受訪被問到為什麼考慮要組政黨時，柯文哲說，「我說我再想而已啊」、「就想而已啊」，稱沒有什麼動機，思考是人類的特色；至於過去不願鬆口但如今卻改稱「正在想」，考慮的因素有哪些？科也不願回答，「沒有啊，就正在想。」

媒體追問，組政黨可以超越藍綠跟藍綠不一樣？柯文哲說，這也是另外思考的題目，「坦白講就我個人看法，除了統獨意識形態以外，我實在看不出國民黨跟民進黨有什麼不一樣」；而是否和九合一選舉屈居劣勢的組織戰有關？柯說，現代網路興起，到底政黨的形式應該長什麼樣子我也再思考。

柯文哲舉例，2000年前人類最早是直接民主，所以蘇格拉底是被雅典人民用投票方式判死刑，那時候是直接民主。可是到17世紀現代國家興起，比方說向美國，還沒有飛機的時代，你從加州到華盛頓開會就算坐火車也快一個禮拜，他不得不使用政黨政治跟間接民主。可是現在又到了網路時代，直接ivoting可以顯現民意，所以老實講，「在這直種網路的時代，到底政黨應該用什麼樣的意義在這個新的時代出現，我也在思考，但我還沒想出答案。」

至於組政黨是否能延續政治生命？柯文哲表示，也不是在想他的政治生命，「還是那句話，怎麼做對台灣比較好？這才是要思考的，我還沒有確切的答案。」

柯文哲還賣關子，稱不是組一般的政黨，但這都還在想，「有一句話，只有你的想像可以限制住你，基本上我還學者，我還不是政治人物。」

▲柯文哲出席居住安全X城市典範2019都會旅宿發展國際論壇。（圖／記者徐斌慎攝）