當立委17年　高金素梅：2件事讓我肯定曾任行政院長的蘇貞昌

▲高金素梅、蘇貞昌。（合成圖／翻攝自高金素梅臉書、記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌走馬上任，立委高金素梅16日指出，她擔任原住民族立委這17年間，有2件事讓她肯定曾任行政院長的蘇貞昌，因此，她也期許在蘇貞昌與副院長陳其邁帶領下的內閣團隊，未來這一年，對原住民族轉型正義與教育法案能有更積極的作為。

高金素梅指出，她擔任原住民族立委這17年間，有2件事讓她肯定蘇貞昌，第一，蘇貞昌在2007年首次擔任行政院長任內，因為她的一場質詢，當場決定「原住民保留地開發管理辦法」的主管機關變更，將原住民保留地的主管權從原先的內政部變更為原民會，這個原住民族土地政策的變革，具有重大的歷史意義。

高金素梅提及，第二，同時期，原鄉地區公所長期財政困窘，她陪同原住民族地區55位鄉鎮市長共同至行政院拜訪蘇貞昌後，在蘇貞昌的支持下，每年開始編列5.9億的基本設施維持費，直接撥付予公所，讓公所能維持基本運作。

另外，高金素梅也表示，肯定陳其邁，長期在內政委員會並擔任召委的陳其邁，是她立法院的老同事，過去，只要是原住民族的政策、法案和預算在內政委員會審查，陳其邁都秉持著尊重原住民籍委員的立場和意見作為審查依據。

高金素梅感嘆，立委任期來到最後一年，對原住民族政策而言，還看不到具體方案，從原住民族轉型正義到原住民族教育法的修法，轉型正義淪為空談，原住民族教育法修正案在她擔任召委的這個會期已送出委員會，後續還待朝野協商，但至今行政院的版本都還沒送到立法院。

高金素梅期許，在蘇貞昌與陳其邁帶領下的內閣團隊，在未來這一年，對於原住民族轉型正義與教育法案能有更積極的作為，莫辜負了原住民族同胞的期待。