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高嘉瑜、學姊跟韓冰誰比較漂亮？　王世堅的答案竟是．．．

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▲▼高嘉瑜、王世堅一起錄影過年特別節目。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜、王世堅一起錄影過年特別節目。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

政治中心／綜合報導

每逢農曆過年期間，許多政治人物都會上節目，與民眾拜年。民進黨台北市議員高嘉瑜16日在臉書爆料，和同黨台北市議員王世堅一同受邀錄影過年特別節目，竟有一道題目是，王世堅心中，「高嘉瑜、學姊跟韓冰誰比較漂亮？」，引發網友熱烈討論。

「學姊」黃瀞瑩因為《一日幕僚》爆紅，成為台北市長柯文哲的最佳助選員，也使政壇掀起「學姐」風潮。DailyView網路溫度計2018年11月8日曾公布1年期間，最受鄉民歡迎的「競選嬌點」。最後，黃瀞瑩突破重圍，榮登第一名。

學姊2015年辭去記者工作到英國進修，取得政治傳播學位後，回台到台北市政府工作，擔任市長社群小編，隨後因《一日幕僚》爆紅，成為柯文哲的最佳助選員，2018年九合一選舉，柯文哲連任成功，學姊也升官成為台北市政府副發言人。

身為「大柯黑」的王世堅，對上韓國瑜的女兒韓冰卻溫和許多，他2018年11月首度與韓冰在政論節目同台，面對她溫柔攻勢替自己「跳海說」緩頰，還親邀到高雄旅遊拚觀光，讓王世堅一秒融化，露出靦腆傻笑。

後來，王世堅接受電台節目主持人蔡詩萍專訪時，談到韓冰，他笑說對方跟自己女兒年齡相仿，「我看到她好像看到我自己女兒，女兒是上天賜給父親最好的禮物」。蔡詩萍加碼提問是否願意為了女兒跳海、吞曲棍球，他笑答，「呵呵呵呵吞曲棍球不是我的事...跳海我一定、我一定，說到做到。」

談到韓國瑜與韓冰，王世堅給予正面肯定，尤其大讚韓冰是有家教的小孩，會主動打招呼，讓他就像看到女兒一樣，他還透露自己看到女兒也只會傻笑、不知道講什麼。

而高嘉瑜因誠實的言論、甜美外表人氣大漲，吸引不少粉絲，被封為「港湖女神」，她13日在服務處發送春聯，現場還替粉絲簽名、合照，超多支持者一大早就來排隊力挺，還有鐵粉客製化「高嘉瑜版的擋泥板」，讓高嘉瑜甜喊，「要每天幫我洗臉喔」

究竟在王世堅心中，學姊、高嘉瑜和韓冰，誰最漂亮？讓許多網友非常好奇，紛紛在高嘉瑜臉書下方留言，「我三個都要」、「最喜歡還是嘉瑜」、「王議員心中最漂亮的女神:（韓冰）小姐」、「這問題好困難...就像媽媽跟老婆落水要先就哪一個」

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關鍵字：高嘉瑜,學姊,韓冰,王世堅

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