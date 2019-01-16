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蘇貞昌上任簽第一份公文！核定「太空科技發展計畫」：預計投入251億

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▲蘇貞昌上任行政院長第二天，簽署「太空科技發展計畫」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌上任行政院長第二天，簽署「太空科技發展計畫」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書，下同）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌上任第二天，除了拜會立法院各黨團之外，他在臉書上也表示，「守護台灣人民，能接地氣，也要能上太空。」他說，這是上任後簽署的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計畫」，為期10年，預計投入251億元。網友們超驚訝，甚至留言：「光速閣揆，你也太衝了吧！才上任2天衝到太空去了！」

蘇貞昌表示，他上任後簽的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計畫」。為期10年，預計投入251億元，希望達到「尖端技術養成」、「太空人才培育」以及「太空產業擴散效益」三大目標。從太空守護台灣，保衛國人生命財產安全。

▲蘇貞昌上任行政院長第二天，簽署「太空科技發展計畫」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

蘇貞昌也補充說明，投入發展尖端太空科技，用來自主預測氣象、維護國土安全、嚴格環境監控、提升救災勘災能力，「以後才能更有效地面對各種天災，也可以幫助我們把水土保持、監測環境汙染做得更好。」

網友們紛紛留言表示：「監測異常動員、船艦集結、設施地貌改變！讚！」、「從2018宣佈參選到現在，蘇院長帶領的團隊在網路這一塊總是讓人耳目一新，領先其他政治人物」、「蘇貞昌院長！有遠見太棒了，衝衝衝」、「現在當閣揆真是辛苦，還得開直播」。

也有網友說：「衝衝衝院長，太空也歸你管！真的太忙了」引起蘇貞昌回應：「不住海邊，也可以管很大。」還有網友說：「太厲害了，不但照亮台灣還照亮太空。」蘇貞昌也說：「比起照亮太空，我心繫照看台灣。」

簽署第一份公文

守護台灣人民，能接地氣，也要能上太空。 我上任後簽的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計畫」。為期十年，預計投入251億元，希望達到「尖端技術養成」、「太空人才培育」以及「太空產業擴散效益」三大目標。從太空守護台灣，保衛國人生命財產安全。 #接地氣 #也能上太空 #政策白話文：投入發展尖端太空科技，用來自主預測氣象、維護國土安全、嚴格環境監控、提升救災勘災能力，以後才能更有效地面對各種天災，也可以幫助我們把水土保持、監測環境污染做得更好。

Posted by 蘇貞昌 on Monday, January 14, 2019
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關鍵字：蘇貞昌,行政院,太空科技發展計畫

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