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咖啡產區也有瀕危動物　精緻紙雕發聲求關注

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全球生態環境失衡，老虎、熊貓、穿山甲等動物面臨生存危機，對此憂心的人便會思考自己能做些什麼，馬尼拉紙雕藝術家Patrick Cabral就是其中一員。

Cabral常以正面臨生存問題的野生動物為圖像主題，在輕薄紙上手工雕出精細繁複的層次，並加入了花朵等裝飾圖案，成品十分精緻，讓路過的人不禁都要駐留欣賞。而那些動物無辜卻又痛苦的樣子，以及Cabral對其棲息地、惡劣現狀的說明，在在表現了提醒人們重視物種生存議題的用心。

他的最新系列是為星巴克製作三種動物造型紙雕，它們各自代表星巴克種植咖啡的產區。三件作品上皆有黑色與金色的顏料，並各有特色。突顯金色鬍鬚的老虎有著顯目的粉紅鼻子；代表肯亞的大象細長鼻上畫有金色線條，前額與耳朵則是放射狀的對稱構圖；而代表瓜地馬拉的是他們的國鳥格查爾鳥，金銅顏料讓它顯得高貴，Cabral為了讓作品能維持更久，他使用密集板做出層次，視覺上也顯得大方且有厚度。

【延伸閱讀】驚人的 360° 立體紙雕故事書 – 大野友資

（完整文章請看城市美學新態度

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