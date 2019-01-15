對寂寞誠實　Kathrin Honesta插畫的療癒力量　

來源：https://www.behance.net/gallery/32492651/The-Shadow-The-Star

聖誕節剛過，五彩的燈泡串、因為掛上太多吊飾而垂墜的聖誕樹、營業時間延長的店家，這些讓你感到亢奮，還是被灼痛？當慶典氛圍轟轟烈烈地在城市滾動著，似乎不隨之起舞的話，加入幾個飯局，或是擠入水泄不通的跨年演唱會現場，令人難以忍受的寂寞便會從無形化為有形，甚至長出尖銳的指爪、刺人的尖角，然後形影不離尾隨你⋯⋯

插畫家凱瑟琳・哈內斯塔（Kathrin Honesta）來自印尼，或許是前往異地馬來西亞求學與工作的經歷，她對這種城市寂寞特別敏銳。半自傳式的短篇繪本故事《影子與星星》（The Shadow & The Star）中，延續她童趣、軟調性的人物造型，卻營造出一個生活無望，彷彿隨時都在感冒的病氣女主角，黑洞般的眼神、紅腫的鼻頭，簡直衰到不行。伴隨著女主角的，是一個盤據她心理陰影面積的影子女孩，吞食她生活的寂寞與憂鬱而逐漸發胖，並慢慢變身成為野獸外貌，與她共枕眠，牽手散步，但毛茸茸的手掌卻隱隱刺痛著她。

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