海格大叔的童心筆觸　繪出怪獸冒險嘉年華

如果我的創作能讓你開心，那就太好了，因為這正是我的目標。——強克亞‧山姆（Junkyard Sam）

水泥街頭的怪獸狂舞

強克亞‧山姆（Junkyard Sam）有著及肩不羈的長髮、男子味滿載的絡腮鬍、壯碩的身板、手臂上還有粗獷刺青，照理是個性格大叔的調子，卻總是穿著帽T，眼神絲毫不見霸道殺氣，還很喜愛玩滑板，像《哈利波特》裡的海格那樣溫柔善良。而他筆下的世界，也和海格一樣，總有群怪獸相伴，只是他的怪獸精靈孩子們，更巧緻可愛，畢竟他也比半巨人海格瘦小許多。

熊型強克亞喜歡畫小幅作品，他的創作長度通常跟一支筆差不多，當他拿起自己的作品拍照時，總有反差萌的效果。

他時常使用鉛筆打底後，再以心愛的日製鋼筆畫下既童真又細緻的線條，讓它們在紙上變成城堡塔樓、花草樹木，以及稀奇古怪的動物、精靈和小黃人，最後用水彩上色。細小的水彩筆在強克亞厚實大手上，熟練畫下細膩溫暖的筆觸，每一筆都微細準確得像在做牙科手術。於是，看似小小的一幅畫，可能得讓強克亞花上20個小時。

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