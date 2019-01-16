除夕夜燒死6至親！翁仁賢再比中指、嗆殺家人幾十次

▲翁仁賢對記者比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子翁仁賢，2016年除夕夜當晚，趁著全家吃團圓飯時，縱火燒死父母在內的6名至親，一二審均遭判死刑，案經撤銷發回更審。高院3日再度開庭，翁仁賢這次出庭前，先對記者比中指。庭訊時，更嗆若有輪迴，要殺家人幾十次，期間還與四哥在庭上大罵、比中指。全案定於2月20日宣判。

54歲的翁仁賢在家排行老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10口人正在圍爐，翁仁賢事先以寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，趁著圍爐之際，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆；翁仁賢隨即以報紙引火，全家瞬間燒成火海。翁的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁隨即逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。

案件進入法院審理程序，一審、二審均將他判處死刑，案經最高法院撤銷發回，由高本院進行更一審。更審期間，翁仁賢與承審法官曾德水多次槓上，當庭罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，也曾賴坐在地上，嗆法官「你不夠格」。

全案於16日再度開庭，翁仁賢在庭上對於法官提示的證據、詢問的問題，均保持緘默不願回答。他也陳述，覺得大哥等人，對於分家產不公平，他甚至說「如果認為他們做的對，可以，人可以輪迴幾十次，我在上面等，我就追殺你們幾十次。」

高院這次傳喚翁仁賢的四哥翁仁平到庭，陳述意見。翁仁平對於翁仁賢的做法非常不滿，多次在庭上以「畜牲」、「豬狗不如」、「罪大惡極」、「神人共憤」、「禽獸不如」等詞語，形容翁仁賢。翁仁賢一開始都沒有回答，但到了四哥陳述量刑意見時，翁仁賢氣不過，當庭大叫「你要跟我對罵嗎」「搞不清楚狀況，會變這樣，都是你們幾個造成的。」，還對四哥比中指。

庭末還押時，記者詢問翁仁賢為何要主張心智缺陷，是否懼怕死刑？翁仁賢僅簡短回嗆「智障」，還押看守所。

