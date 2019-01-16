瓏山林董座林鴻堯被控假贈與真購地　判10月定讞將入獄

▲高等法院將林鴻堯判刑定讞。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

自由時報創辦人林榮三么子、瓏山林建設董事長林鴻堯，涉嫌以「假贈與、真購地」手法，從台北市松山區西松段林姓地主獲贈與不到1平方公尺土地，取得土地共有人身分後，再花大錢向其他人購買土地。林鴻堯一審遭重判2年10月，案經上訴，高等法院16日改判10月定讞，林鴻將發監執行。

本案發生於2001年，據檢方起訴指出，位於台北市光復北路與八德路口土地（松山區西松段2小段704等地號），原為4名地主共有，林鴻堯等人就透過「假贈與」手法，先由林姓地主贈與1/3000土地，實際不到1平方公尺，以規避告知、徵詢土地共有人是否願意優先承購，順利讓林鴻堯取得「共有人身分」，進而主導土地買賣。

瓏山林之後就以2000多萬元，買下林姓地主名下的共有土地，而後開始收購其他地主的土地。有一名共有地主質疑瓏山林為何可以擁有優先購地權，因此向高等行政法院提起訴訟，台北高等行政法院審理後，認為林鴻堯疑涉及刑事不法，向台北地檢署告發，另也有民眾以「鏟土豪行動」，向檢方舉發。全案因此由檢方偵辦，檢方並對林鴻堯等3人提起公訴。

一審依偽造文書罪，將林鴻堯判刑2年10月，林鴻堯的吳姓員工1年7月，林姓地主8月徒刑。案經上訴，高等法院審理後，改認定林鴻堯犯下「使公務員登載不實」罪，改輕判10月定讞，不得易科罰金，林鴻堯需發監執行。至於吳姓員工、地主等，均獲得緩刑。



