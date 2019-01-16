　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／四成的司法公信能成為正義最後一道防線？

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼司法，法律，司法公信力。（圖／視覺中國）

▲法官對於事實的認定及法律見解舉棋不定，打官司就像在賭博，讓人民沒有預見可能性，司法公信力怎麼可能提升。（圖／視覺中國）

有人說：「台灣法律像月亮，初一、十五不一樣」，更有民間俗諺：「一審照判，二審減半，三審豬腳麵線」或「一審依法判，二審減一半，最高發更審，最後都不算」，調侃法官的判決結果愈來愈輕，法官對於事實認定以及法律的見解舉棋不定。司法既然自稱是正義的最後一道防線，那麼對於正義的結果，最少也要讓人民有預見可能性，不然打起官司好像在賭博，司法公信力怎麼可能提高？

最近司法院自己發布的統計數字結果顯示，民眾對於司法的信任度不到四成，司法改革搞了這麼久，數字還是這麼難看，改革的方法、歩驟、內容一定是什麼地方出了問題。

法官判決對於事實的認定要依憑證據，證據的取捨及證明力的判斷，本來就是法官的職權，只要不是嚴重違反經驗法則、論理法則，外人沒什麼好置喙的。但就法律的適用來說，明明都有固定的實務見解，偏偏有些「葉公好龍」者，喜歡神來一筆。講得好聽是不墨守成規，不受限於傳統窠臼與桎梏，彰顯人權；說得難聽就是標新立異，語不驚人死不休。

以近日立法委員高志鵬涉及貪污圖利罪的法律見解來說，最高法院採取「實質影響力說」，判刑4年6月、褫奪公權4年。追溯這種法律見解的源由，無非因為民意代表，諸如立法委員、市議員等，無固定的法定職務，因此，實務見解才發展出「實質影響力說」，從陳水扁、林益世、郭瑤琪、賴素如到高志鵬等違反貪污治罪條例案件，這種見解可謂斧鑿斑斑，蔚成風潮。但這種看法並非沒有問題，刑罰的結果是離人妻兒、寡人子女，所以刑法要有謙抑性、可預見性及禁止類推解釋，而「實質影響力說」很顯然的，已經違反上述原則。

法律見解應該是「Slowly but stable」，判決不是在發表論文，審判也不是試驗場，雖說法律見解並不是不能變更，但數十年來的法律見解已形成人民的信賴，難道這種信賴不值得保護？要改變當然可以，但最少要能夠讓人民可以預見吧！尤其在法律見解尚未形成共識前驟然改變，偉大的法律見解在二、三審間來來回回，不但造成審判延宕，受判決者更惶惶不可終日，每當被判決有罪的時候，就說「司法已死」，改判無罪時又說「司法終於還我清白」，情願相信世間有鬼，也不願相信司法是公正的。偉大的法律見解竟成了票房毒藥，「Slowly but stupid」！

因此，要提升司法公信力，絕對要杜絕這種神來一筆、標新立異的見解。近日立法院通過《法院組織法》，要在最高法院設置大法庭，希望能夠統一法律見解，衷心期待對於上述現象能有所助益，但細觀法條內容，仍要以各庭見解歧異、審判庭提出為要件，那麼在審判庭提出及大法庭作成決議前，人民的等待恐怕仍是漫漫長路。甚且，有很多案件是無法上訴到第三審的，下級審法院也有法律見解歧異的問題，難道就可以坐視不理？

好文推薦

湯文章／審判獨立並非獨斷　我們需要國家級鑑定中心

湯文章／【大法官開庭】法庭之友說的是專家意見或公開遊說？

湯文章／孝子、法拉利與超跑條款　怎樣才算合理？

●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
女嬰虐死解剖出爐！檢察官怒：她被抓頭撞牆、摔地板
虐死女嬰！17歲母曬比基尼照「就喜歡你不爽我」　網怒洗版
兒子輕生解脫…爸爸每晚坐家門：想看他回家看我一眼

關鍵字：法律,司改人權,湯文章,司法公信力,大法庭,高志鵬,陳水扁,林益世,郭瑤琪,法定職權說,實質影響力說,貪汙圖利罪

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

胡博硯／等不到大法庭的高志鵬

命懸一線！司法信任度僅4成　許宗力要法官有柔軟的心

司法命懸一線的解藥在於不適任法官的淘汰

吳景欽／馬案發回更審的必然性

給說法／監察委員的手可以伸入司法嗎？

周宇修／無罪推定不是髒話

湯文章／四成的司法公信能成為正義最後一道防線？

肉圓沒加辣而家暴！檢察官：公權力介入，防堵家暴

陳砥柱／貴婦奈奈為何不申請破產只想潛逃出國　《破產法》該修

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

湯文章／四成的司法公信能成為正義最後一道防線？

肉圓沒加辣而家暴！檢察官：公權力介入，防堵家暴

陳砥柱／貴婦奈奈為何不申請破產只想潛逃出國　《破產法》該修

為戴維斯離開做準備　美媒爆鵜鶘交易日前將有大動作

蝦皮活動答案錯了！國小數學題「選對卻GG」　網狂刷留言抗議

青棒夢幻17號強投　王彥程、陳柏毓、林逸達比一比

藏身台北的歐式花園！綠色迷宮 超好拍　抬頭就能看飛機

羅斯生涯得分達1萬　七六人單場21記三分彈轟垮灰狼

大陸2018年全國白領年終「平均32K」　越老鳥獎金領越多

澳網／球僮十八般武藝　連抓蟲都要會

搭865公車上梨山　江啟臣：交通部已啟動中橫上線評估

WCBA／王維琳、陳晏宇率隊3連勝　四川仍無緣季後賽

同歸於盡？討債不成開槍　欠錢的中槍沒事　要錢的喝農藥死亡

法律熱門新聞

陳砥柱／貴婦奈奈為何不申請破產..

肉圓家暴案　檢方：公權力堵家暴

政大校長郭明政紅包官司　求償敗..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

龍潭縱火案　翁仁賢「當流氓很爽..

W飯店命案二審　土豪哥仍判10..

龍建宇／工讀生不是人？

法官一年僅結4案　判罰2月月俸

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

除夕夜燒死6親　翁仁賢罵法官F..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

更多熱門

相關新聞

龍潭除夕縱火案　翁嫌再嗆殺家人

桃園市男子翁仁賢，2016年除夕夜當晚，趁著全家吃團圓飯時，縱火燒死父母在內的6名至親，一二審均遭判死刑，案經撤銷發回更審。高院3日再度開庭，翁仁賢這次出庭前，先對記者比中指。庭訊時，更嗆若有輪迴，要殺家人幾十次，期間還與四哥在庭上大罵、比中指。全案定於2月20日宣判。

為討債監禁情侶逼演活春宮　判刑定讞

瓏山林董座假贈與真購地判囚10月

妻怨10年無性生活　夫嗆「尼姑怎麼辦？」

土豪哥延押庭　願提出300萬換交保

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

味全龍重返中職　鎖定王建民

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

台南17歲母打死嬰！曾憂「擔心保母虐待」

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面