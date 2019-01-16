湯文章／四成的司法公信能成為正義最後一道防線？

▲法官對於事實的認定及法律見解舉棋不定，打官司就像在賭博，讓人民沒有預見可能性，司法公信力怎麼可能提升。（圖／視覺中國）

有人說：「台灣法律像月亮，初一、十五不一樣」，更有民間俗諺：「一審照判，二審減半，三審豬腳麵線」或「一審依法判，二審減一半，最高發更審，最後都不算」，調侃法官的判決結果愈來愈輕，法官對於事實認定以及法律的見解舉棋不定。司法既然自稱是正義的最後一道防線，那麼對於正義的結果，最少也要讓人民有預見可能性，不然打起官司好像在賭博，司法公信力怎麼可能提高？

最近司法院自己發布的統計數字結果顯示，民眾對於司法的信任度不到四成，司法改革搞了這麼久，數字還是這麼難看，改革的方法、歩驟、內容一定是什麼地方出了問題。

法官判決對於事實的認定要依憑證據，證據的取捨及證明力的判斷，本來就是法官的職權，只要不是嚴重違反經驗法則、論理法則，外人沒什麼好置喙的。但就法律的適用來說，明明都有固定的實務見解，偏偏有些「葉公好龍」者，喜歡神來一筆。講得好聽是不墨守成規，不受限於傳統窠臼與桎梏，彰顯人權；說得難聽就是標新立異，語不驚人死不休。

以近日立法委員高志鵬涉及貪污圖利罪的法律見解來說，最高法院採取「實質影響力說」，判刑4年6月、褫奪公權4年。追溯這種法律見解的源由，無非因為民意代表，諸如立法委員、市議員等，無固定的法定職務，因此，實務見解才發展出「實質影響力說」，從陳水扁、林益世、郭瑤琪、賴素如到高志鵬等違反貪污治罪條例案件，這種見解可謂斧鑿斑斑，蔚成風潮。但這種看法並非沒有問題，刑罰的結果是離人妻兒、寡人子女，所以刑法要有謙抑性、可預見性及禁止類推解釋，而「實質影響力說」很顯然的，已經違反上述原則。

法律見解應該是「Slowly but stable」，判決不是在發表論文，審判也不是試驗場，雖說法律見解並不是不能變更，但數十年來的法律見解已形成人民的信賴，難道這種信賴不值得保護？要改變當然可以，但最少要能夠讓人民可以預見吧！尤其在法律見解尚未形成共識前驟然改變，偉大的法律見解在二、三審間來來回回，不但造成審判延宕，受判決者更惶惶不可終日，每當被判決有罪的時候，就說「司法已死」，改判無罪時又說「司法終於還我清白」，情願相信世間有鬼，也不願相信司法是公正的。偉大的法律見解竟成了票房毒藥，「Slowly but stupid」！

因此，要提升司法公信力，絕對要杜絕這種神來一筆、標新立異的見解。近日立法院通過《法院組織法》，要在最高法院設置大法庭，希望能夠統一法律見解，衷心期待對於上述現象能有所助益，但細觀法條內容，仍要以各庭見解歧異、審判庭提出為要件，那麼在審判庭提出及大法庭作成決議前，人民的等待恐怕仍是漫漫長路。甚且，有很多案件是無法上訴到第三審的，下級審法院也有法律見解歧異的問題，難道就可以坐視不理？

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。