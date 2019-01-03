除夕夜燒死6至親！翁仁賢嗆法官拒絕起立「你不夠格」

▲翁仁賢嗆記者去讀幼稚園。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子翁仁賢，2016年除夕夜當晚，趁著全家吃團圓飯時，縱火燒死父母在內的6名至親，一二審均遭判死刑，案經撤銷發回更審。高院3日再度開庭，翁仁賢先前在庭上與受命法官曾德水多次嗆聲，這次開庭時，他拒絕起立，嗆法官「你不夠格」，賴坐在地上1分鐘。對法官詢問也全都閉眼不答。

54歲的翁仁賢在家排行老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10口人正在圍爐。但翁仁賢用寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，先在三合院潑灑，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆，並以報紙引火，全家瞬間燒成火海。翁的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁隨即逃逸，5天後被捕落網。

但翁被捕後絲毫沒有悔意，多次被媒體拍到冷笑的鏡頭。法院審理期間，也多次與倖存家人在法庭上惡言相向。一二審均將他判處死刑，案經最高法院撤銷發回更審。

更審由高院法官曾德水擔任受命法官，翁男多次在庭上與曾德水爆發口角，當庭罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，法官也多次回嗆，場面火爆。由於翁男的羈押期即將屆滿，高院3日召開延長羈押庭。

開庭前，某大報記者詢問翁仁賢「有無想要交保過年？」翁男回嗆該記者「你到底要不要回去讀幼稚園？」另有記者詢問要不要精神鑑定，翁男不耐煩地回嗆「這不是上次的問題？」而後就不願回答問題。

開庭時，法官曾德水走進庭內，法警高呼起立，但翁仁賢大喇喇地坐在椅子上，拒絕起立。曾德水叫法警「扶他起來」，但2法警無法將他撐起，翁男所幸賴坐在地上，回嗆法官「你不夠格」。曾德水拿他沒轍，最後說「讓他坐在地上」。翁男這時反而起身，坐在椅子上，整個過程約1分鐘。庭訊中，法官詢問翁男多個問題，翁男均閉眼不答。法官諭知候核辦，被告還押。翁男還押時，對記者詢問「為何坐在地上？」等問題，均閉眼不答。

