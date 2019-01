脫歐草案慘敗！歐盟主席趁機勸梅伊：英國留歐才是唯一積極方案

▲梅伊政府所提屋的脫歐協議草案在下議院獲得「歷史性的慘敗」。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

英國首相梅伊(Theresa May)所提出的脫歐協議於當地時間15日晚間進行投票表決,結果卻以反對432票、贊成202票慘遭否決,被外媒稱為「歷史性的挫敗」。而歐洲理事會主席唐納圖斯克(Donald Tusk)更趁此機會喊話,建議英國繼續留歐。

綜合外媒報導,圖斯克15日晚間在推特發文表示,「如果無法達成協議,大家也都不想達成協議的話,是誰會有勇氣說出唯一的積極方案呢?」暗示如果想要解決現在下議院的僵局,唯一可能的結果就是阻止英國脫歐。而歐盟委員會主席尚-克勞德·榮克在推特上稱,「我留意到今晚下議院的投票結果,希望英國能盡快表明意圖(是否脫歐),時間就快到了。」

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?