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脫歐草案慘敗！歐盟主席趁機勸梅伊：英國留歐才是唯一積極方案

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▲▼英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）

▲梅伊政府所提屋的脫歐協議草案在下議院獲得「歷史性的慘敗」。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）所提出的脫歐協議於當地時間15日晚間進行投票表決，結果卻以反對432票、贊成202票慘遭否決，被外媒稱為「歷史性的挫敗」。而歐洲理事會主席唐納圖斯克（Donald Tusk）更趁此機會喊話，建議英國繼續留歐。

綜合外媒報導，圖斯克15日晚間在推特發文表示，「如果無法達成協議，大家也都不想達成協議的話，是誰會有勇氣說出唯一的積極方案呢？」暗示如果想要解決現在下議院的僵局，唯一可能的結果就是阻止英國脫歐。而歐盟委員會主席尚-克勞德·榮克在推特上稱，「我留意到今晚下議院的投票結果，希望英國能盡快表明意圖（是否脫歐），時間就快到了。」

▲▼Donald Tusk,唐納圖斯克 。（圖／取自唐納圖斯克推特）

▲唐納圖斯克暗示，英國應該趁此機會留歐。（圖／取自唐納圖斯克推特）

英國於2016年6月23日舉行脫歐公投，當時以51.89%的支持率，決議在2019年3月29日退出歐盟，英國首相梅伊（Theresa May）在2017年3月開始啟動脫歐程序。2018年11月25日歐盟成員國投票通過梅伊政府所提出的脫歐協議草案，豈料草案中的北愛爾蘭邊界問題相當模糊，引發國會議員反對。為避免草案遭否決，梅伊延緩原訂於12月11日舉行的國會脫歐協議表決，沒想到自家保守黨竟提出不信任案逼宮，梅伊最後雖保住首相之位，但脫歐協議草案仍無法獲得支持。

另一方面，投票結果出爐後，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）也表示，即將在晚間對梅伊政府提出不信任案，並於倫敦時間16日進行全天辯論後，預計於晚間7時（台灣時間17日凌晨3時）舉行表決。
 

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關鍵字：英國脫歐,英國留歐,歐盟,唐納圖斯克,梅伊

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