脫歐協議草案「慘敗」梅伊面臨倒閣　英國面臨5種結局

記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦時間15日晚間7時（台灣時間凌晨3時），英國國會下議院對脫歐協議進行投票表決，結果以432比202票大比數否決，梅伊慘敗230票。工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）隨即對梅伊政府提出不信任案，將於倫敦時間16日進行全天辯論後，預計於晚間7時（台灣時間17日凌晨3時）舉行表決。

英國於2016年6月23日舉行脫歐公投，當時以51.89%的支持率，決議在2019年3月29日退出歐盟，英國首相梅伊（Theresa May）在2017年3月開始啟動脫歐程序。2018年11月25日歐盟成員國投票通過梅伊政府所提出的脫歐協議草案，豈料草案中的北愛爾蘭邊界問題相當模糊，引發國會議員反對。為避免草案遭否決，梅伊延緩原訂於12月11日舉行的國會脫歐協議表決，沒想到自家保守黨竟提出不信任案逼宮，梅伊最後雖保住首相之位，但脫歐協議草案仍無法獲得支持。

接下來英國脫歐之路會如何進行，有以下五種可能：無協議脫歐、重新談判、提前大選、再次公投、政府不信任案。

無協議脫歐：英國將損失脫歐後的21個月過渡期，所有邊境審查將重新設立，交通將受到嚴重影響，另外在食品、藥品的進出口也會受到波及。

重新談判：英國需先向歐盟提出延遲要求，亦即延長2009年由所有歐盟成員國簽署的《里斯本條約》第50條脫歐程序規定，且須獲得所有成員國的同意。

提前大選：梅伊可以透過提前大選，讓保守黨在議會重新獲得更多席次，即便提前大選，也需在至少25個工作日之後，脫歐時間勢必再延期。事實上梅伊曾在2017年啟動重新大選，豈料竟讓保守黨議席更少。

再次公投：已經不可能在3月29日重新公投，且公投程序複雜，同樣需延長脫歐時間。

政府不信任案：英國國會保守黨已經在去年對對首相梅伊提過不信任投票案，照規定，該黨至少一年內都不能再提出動議。因此只能透過政府不信任案直接倒閣，若不信任通過，保守黨和工黨可以在14日內籌組執政聯盟，或現任政府在14日內重獲信任，否則將重新大選。