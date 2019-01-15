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英國政府「百年最大挫敗」來了　梅伊版脫歐協議今闖關國會

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▲▼1月15日脫歐協議表決當天，英國首相梅伊步出唐寧街10號。（圖／路透）

▲1月15日脫歐協議表決當天，梅伊步出唐寧街10號。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議版本即將於倫敦時間15日晚間7時（台灣時間16日凌晨3時）於國會表決，儘管梅伊在最後一刻仍不斷呼籲國會通過這份協議，但隨著越來越多議員表態反對，外界預期「梅伊版脫歐」（My Deal）將會慘輸150票以上，成為95年來英國政府面臨的最大挫敗。

此次表決，重點恐怕不在於梅伊是否會輸，而是她到底會輸多少。彭博報導，不光是昔日盟友北愛民主聯盟黨（DUP）不支持梅伊版本的脫歐協議，就連她所屬的保守黨都有超過70名議員公開表態將投否決票，代表梅伊很有可能大敗超過150票，成為本世紀內最大敗仗。就算考慮到部分議員可能棄權，只要輸破百票都會是英國政府自1924年以來面臨最慘的結果。

梅伊14日在國會演，把握最後時間為協議請命。梅伊提到，「我想告訴國會中的所有成員，不論你們原先的結論為何，在這最後的24小時內，我希望大家都能再看一看協議」，因為這是目前唯一的選項，讓英國可以「有秩序地」脫歐。梅伊坦言，雖然是不完美的協議，但歷史將會證明，脫歐是否真正保護經濟與邊界安全，「人民也會以此判斷，我們是否有讓他們失望」。

歐盟則致函表示，「歐盟不希望見到愛爾蘭邊境保障措施（backstop）生效」，盼這項措施只在必要時暫時實施。愛爾蘭邊境保障措施的用意在於，確保無論談判結果為何，北愛爾蘭與愛爾蘭邊境將維持開放，引起巨大爭議。

此外，多名歐盟官員先前表示，只要梅伊版本的協議輸超過60票，幾乎就能宣告脫歐協議已死；若票數差小於60票，那麼歐盟或許可以另覓出路，使協議更能令人接受，已便英國國會過關。但以現在結果看來，就連票數差在100票之內都可視為是一大成就。

根據路透社報導，面對若表決落敗是否會請辭的提問，梅伊的發言人表示，梅伊決心於實現民眾意願，帶領英國脫離歐盟。發言人說，在表決結束後，梅伊很快就會針對結果做出回應。

英國《太陽報》政治新聞編輯鄧恩（Tom Newton Dunn）則透露，梅伊稍早前向內閣表示，無論脫歐協議在國會遭遇如何挫敗，她計畫繼續推動她目前的脫歐計畫。

英國《衞報》昨日報導，若屆時協議真的闖關失敗，歐盟已經準備好延長英國脫歐期限至7月。報導指出，歐盟認為英國政府很有可能無法在原訂3月29日退出歐盟，預料將延長歐盟《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條的脫歐程序，一旦歐盟收到來自英國的要求，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）將召開特別領導人峰會，討論延後英國脫歐日期。

▼脫歐支持者在英國國會大廈外舉牌抗議。（圖／路透）

▲▼脫歐支持者在英國國會大廈外舉牌抗議。（圖／路透）

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關鍵字：脫歐,脫歐協議,英國脫歐

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