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桃園挾持人質案2小隊長破格升巡官！徐國勇：公文立即批上來

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▲內政部長徐國勇13日下午到桃園市警局頒獎表揚制伏挾持人質案有功人員。（圖／記者沈繼昌攝）

▲內政部長徐國勇13日到桃園市警局頒獎表揚制伏挾持人質案有功人員。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部長徐國勇13日下午前往桃園市警局，頒獎表揚挾持案有功人員時表示，昨晚第一時間知道後一直很關心，感謝警察同仁努力付出，對於挾持案平安落幕，兩位小隊長王強生、洪俊德英勇表現讓他極為感動，他要下達指示，讓兩位小隊長破格升職，公文請署長立即批上來。

▲內政部長徐國勇13日豎起大拇指稱化解挾持人質有功的小隊長王強生。（圖／記者沈繼昌攝）

▲內政部長徐國勇13日豎起大拇指稱化解挾持人質有功的小隊長王強生(右二)。（圖／記者沈繼昌攝）

徐國勇下午3時在刑事局長黃明昭陪同下抵達桃園市警局，感謝桃園警察局長陳過進率領所屬讓挾持人質案平安落幕，徐國勇指出，昨晚第一時間接到署長陳家欽、刑事局長黃明昭與桃園市警局長陳國進報告，因此向行政院、總統報告案情進展。

徐國勇強調，蔡英文總統今天發表談話時特別提到這件事，警察為國家社會治安貢獻，非常感謝警察同仁英勇表現並強調「同仁的安全，部長你要維護」，他馬上責成署長、局長，第一時間以安全為優先原則，挾持案最後平安落幕，他極為感動，尤其2名小隊長王強生、洪俊德的英勇表現讓他記憶深刻，隨即下達指示，讓2位小隊長破格升職，這個公文請署長立即批示。

▲獲得內政部長徐國勇破格升任巡官的小隊長王強生（左）與洪俊德（右）。（圖／記者沈繼昌攝）

▲獲得內政部長徐國勇破格升任巡官的小隊長王強生（左）與洪俊德（右）。（圖／記者沈繼昌攝）

徐國勇頒獎表揚挾持案有功人員包括：
桃園分局長翁群能、偵查隊長朱孝全、青溪所長吳建霖、同安所長王崧年、武陵所長林武傑、埔子所長林延安、中路所長黃仲玟、景福所長吳建明、大樹所長郭懋樺、龍安所副所長陳健發、偵查隊小隊長王强生；刑警大隊大隊長邱紹洲、偵一隊隊長陳朋翔、偵二隊隊長遲尚國、科偵隊隊長周振發、小隊長洪俊德等人。

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關鍵字：徐國勇,頒獎表揚,小隊長破格

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