教部自洩「永春站金店面」裝修底價…「請協助填寫」廠商傻眼

▲台北捷運永春站聯合開發E.A.T大樓，緊鄰信義商圈，被業界形容是金店面，教育部擁有的其中1樓3戶產權，如今卻爆發招標弊案。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊 台北市捷運永春站聯合開發E.A.T大樓，教育部所擁有的3個黃金店面招租，竟驚傳弊案，本刊接獲參與標案的承租戶爆料，指控教育部涉嫌洩漏工程標案的祕密資料及底價給廠商。根據本刊取得的電郵紀錄，教育部承辦人員竟白紙黑字「指導」廠商填下與底價一模一樣的投標金額，讓廠商順利得標，承租戶痛斥，教育部連小型標案都敢違法亂紀，其他金額龐大的標案恐藏更多黑幕，將具狀控告官員瀆職；法界人士則認為，教育部人員洩露底價行為恐怕已觸犯刑法洩密罪。

本刊接獲爆料，教育部重新裝修永春共構宅這處店面，準備把遭前任房客違法改裝的項目恢復原狀，但就在工程招標時竟傳出嚴重違法、洩露底標的弊端，根據本刊取得電郵紀錄，教育部承辦人員公然以白紙黑字「指導」廠商，填下與底價一模一樣的投標金額，讓廠商順利得標。

「我在民間公司那麼多年，沒看過這樣做的！」應教育部要求、負責介紹承包裝修工程的租戶得利來福公司感到不可思議。楊姓執行長出示與教育部往來的電子郵件，顯示2016年5月26日估價的總經費僅23萬7500元，教育部竟回傳機關內部估算的價目明細，總價25萬3550元，與標案預算金額一模一樣，指導他們提高投標金額。

更誇張的是，教育部還要求「請先協助填列經費表，照附檔格式」。廠商只好照著指示金額調高後再回傳估價單與投標單，教育部收到後又發信給廠商：「請協助填列相關廠商資訊及最後總價金25萬元整」，把標價改為與底價一樣的金額，廠商最後順利得標。

令他訝異的還有空調採購案，教育部一度要求廠商將估價單拆成設備、管線及工資共2份，並附上修改後的估價單讓廠商照填回傳，後又回信稱改採統包方式辦理採購。楊姓執行長說，廠商最後依教育部指示以14萬元投標，同樣也用底價標下。



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