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影／台灣小吃攻陷「食寶街」　日均千單成帝都網紅「吃貨天堂」

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記者蔡浩祥／北京報導

擠身全球最大科技中心的北京中關村，隨著電商強勢崛起，早期電子賣場已逐漸轉型成辦公大樓。不過，自新開的「食寶街」開業以來，各式美食齊聚一堂，這幾乎成為北京年輕人的「吃貨天堂」，台灣小吃更是以日均千單規模，搶佔這波市場商機

截至目前，「食寶街」已開設第二期，設有共190攤，日均人流量達5萬人次。不同一般商場內的美食街，「食寶街」大多是一間間的小吃攤，且大多是「網紅美食」，平日中午即大排長龍，假日人潮更是擁擠。

▲位於北京中關村的「食寶街」，已成北京網紅的「吃貨天堂」。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲位於北京中關村的「食寶街」，已成北京網紅的「吃貨天堂」。（圖／記者蔡浩祥攝）

自簋街以來，「食寶街」儼然是集新美食於大成。《ETtoday新聞雲》記者實地發現，來「食寶街」消費大多是喜歡嘗試不同美食的年輕人，像「阿甘鍋盔」、「阿芮烤雞爪」、「四環冷面王」等。

除大陸「網紅美食」，台灣著名小吃「繼光香香雞」也插旗「食寶街」。店長李宇受訪表示，目前在北京已有30多家分店、全大陸則有200多家，而「食寶街」分店，業績經常在前三名之間，「每天大概有一千單左右」。

▲位於北京中關村的「食寶街」，光平日就人潮擁擠。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲位於北京中關村的「食寶街」，光平日就人潮擁擠。（圖／記者蔡浩祥攝）

另外，搭配「繼光香香雞」，旗下飲品「珠薈啡」也是近來大陸年輕人熱愛飲品。店長樊紹揚受訪指出，「食寶街」業態新穎，以小吃為主的經營，年輕人相對就比較多。

他表示，目前「珠薈啡」在北京有七家分店，「食寶街」的分店，則是業績最好的一家。不過，近30坪的店面，月租竟要人民幣3萬5至4萬，讓人咋舌。

▼店家熟練地煎著章魚燒。（圖／記者蔡浩祥攝）

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關鍵字：食寶街,北京,台灣小吃,吃貨,網紅美食

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