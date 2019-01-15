肉圓沒加辣就家暴？「憤怒屋」讓你狂打亂砸　半小時800元

▲有業者打造出一間「憤怒屋」讓民眾紓壓、爆打假人。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

新北42歲狠父因為肉圓沒加辣，就爆打妻兒令人痛心，反映了現代有些人情緒失控時，就會失去理智對家人施暴。現在大陸即有業者打造一間「憤怒屋」，讓想洩憤打人的人，有一個抒壓的管道。

據英國《太陽報》報導，25歲金萌（Jin Meng）在去年9月和友人共同創立「Smash」憤怒屋，將一間閒置廢棄的工寮改建，提供消費者來憤怒屋洩憤狂打，裡面還有準備玻璃瓶、空酒瓶、廢棄電視、收音機、電話、棒球棍和人體模型，可以體驗打人的真實快感，而這裡的收費半小時就高達158元人民幣（約台幣790元），沒有限制年齡。

由於現下20歲至35歲的北京上班族、年輕人在生活中、工作上都充滿無比壓力，因此金萌才突發奇想創造一間專屬可以釋放壓力、解氣的地方，有助於減輕民眾在生活中所承受的痛苦。她表示，因為遊客數過多，每個月都要準備15000個瓶子才夠摔，同時他也提醒民眾在玩時，必須全身穿好防護衣、面罩，才能避免過度爆打，導致玻璃碎屑噴飛刺傷自己。

▼業者每月都要準備15000個瓶子供消費者砸 。（圖／路透）

許多體驗過憤怒屋的遊客紛紛表示「這也太爽了吧！」，一位16歲的邱姓女高中生說，當她拿著棒球棍摧毀許多瓶子的時候，爆破聲感覺真的超好。另一名32歲極度破壞狂劉超說，如果你有錢，你一定要來這裡體驗粉碎東西的感覺，還可以嘗試粉碎人偶，因為在現實中是不能殺人的。

但也有民眾擔心，憤怒屋熱潮一起，可能會造成社會大亂，更多暴力事件出現，無法平息。

▲體驗過的民眾都表示砸的當下超爽。（圖／路透）