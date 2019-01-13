全家超商2019獨家雙飲品「蘭芳園絲襪奶茶」、「新貴派花生巧克力牛乳」

台灣的便利商店大概可說是推陳出新最快速的產業之一，過去全家便利商店就與大家耳熟能詳的零食「乖乖」聯名合作，最近再度攜手新貴派，把大家從小吃到的零食轉換成飲料，讓大家用不同的口感品嘗記憶中的味道；此外，全家更與香港超知名的「蘭芳園」合作，推出經典的「絲襪奶茶」，現在就一起來看看這些創新合作有什麼特色吧！

蘭芳園絲襪奶茶 NT$69（1月2日－2月12日 NT$59）

每去香港絕對是必訪的蘭芳園，現在只要在台灣也喝得到它們的招牌「絲襪奶茶」囉！這款有著絲襪奶茶始祖封號的飲料，在香港具有60年歷史，濃郁醇厚的味道，讓人就愛不釋手。

77新貴派花生巧克力牛乳 NT$35

先前已在網路上充滿討論聲浪的77新貴派花生巧克力牛乳同樣於1月2日正式上市，這款飲料完全把大家的童年記憶變成飲料，花生巧克力本身的濃郁滋味搭配牛奶，完全是冬天裡必可缺少的熱飲首選。

※編輯：Wendy Chen VOGUE.TW | 來源：全家便利商店

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