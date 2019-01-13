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「KAKAO FRIENDS」開設快閃店　萊恩、APEACH來台灣和大家見面了

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「KAKAO FRIENDS」為韓國使用者最多的社交軟體Kakao Talk所推出的卡通貼圖衍生而出，由包括沒鬃毛的獅子Ryan、雌雄同體的水蜜桃APEACH、偽裝成兔子的醃黃瓜MUZI、來歷不明的鱷魚CON、米克斯犬RODO、高冷貓咪NEO、擁有一顆玻璃心的鴨子TUBE、身為Jay-Z狂粉的祕密探員Jay-G，一共8個角色組合而成，2012年誕生至今已是韓國家譽戶曉的超級明星，南韓境內22間主題商店，無時無刻都是人潮滿滿，上千種周邊商品、主題咖啡飲品甜點，都是粉絲們必買必朝聖的熱點！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

也是台灣遊客訪韓必逛必入手的KAKAO FRIENDS，終於要把它們的可愛勢力拓展到台灣，確定於2019年1月3日到1月31日在台北市忠孝SOGO開設為期一個月的快閃店，以可愛 RYAN 為主的多項周邊療癒開賣，其中包括了娃娃、生活小物、3C 等商品，喜歡 KAKAO FRIENDS 的粉絲千萬不能錯過！台北以外的消費者也不用失望，在台北快閃店結束後，將有機會前進中南部和粉絲們見面。

目前已知文具類商品售價將落在100-250元的區間，收納包夾則為200-500元，抱枕坐墊類為600元起跳，生活雜貨品項最多價格帶也最大，為200-1000元不等。

KAKAO FRIENDS限定快閃店

快閃期間：1/3 - 1/31
快閃地點：忠孝SOGO B1

※編輯：silvia VOGUE.TW | 來源：KAKAO FRIENDS
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,韓國,KAKAOFRIENDS,快閃店

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