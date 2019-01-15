根基營造認養0.44公頃造林地　為台東植樹活動開先鋒

▲根基營造認養造林地植樹活動，為企業回饋還給大地更健康的綠意環境。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處15日與根基營造股份有限公司辦理企業認養造林植樹活動，下午3時由台東林區管理處朱秘書木生與根基營造馬董事長銘嬭於大武觀海步道共同種下今年第一株苗木，並邀請大武生活美學協會夥伴們共襄盛舉，0.44公頃的植樹現場約50人開心地拿著鏟子栽植七里香、大頭茶、光臘樹、相思樹等苗木，為台東縣108年的植樹活動拔得頭籌。

▲根基營造馬銘嬭董事長（左）與林管處朱木生秘書（右）一起植樹。

根基營造企業自103年起跨境承接台九線南迴公路台東安朔段及屏東草埔段C1標、C4標工程及南迴鐵路電氣化工程，馬銘嬭董事長表示，根基營造多年在臺東服務，對於當地工作的同仁來說，台東像是第二個家，除了積極回饋社區營造，及為自然環境付出外，更積極與台東林管處處洽談認養造林地共同植樹，還給大地更健康的綠意環境。

▲台東林管處朱木生秘書現場解說海岸林帶保護的重要性。

朱木生秘書表示：台東適合的造林季節為每年的11月至翌年3月，林管處每年均編列經費於造林季節辦理植樹工作，107年植樹面積超過50公頃，108年也預定栽植45公頃，分別在國有林地、海岸保安林及各公家單位提供的土地植樹造林，歡迎企業界出錢出力認養造林地，共同為節能減碳盡一份心力，為後代子孫打造更適宜居住的環境。

▲現場有根基營造員工及林管處同仁一起植樹。

本次認養造林地位大武工作站後方觀海步道旁，風景情境相當宜人，是屬區域型自然步道，為休憩舒壓與全家郊遊、健行的最佳景點，藉由天然景緻，海天一色的山海風情，建構出屬於休閒綠化之森林花園，前望一片無盡的汪洋，海風中還可細品波浪與浪花的線條與節奏，步道沿路還可欣賞到低海拔豐富的植物生態景觀，是一條精緻且充滿驚喜的步道。